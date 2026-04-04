تقسیم امتیاز در شب درخشش لژیونرها

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های البطائح و اتحاد کلباء در هفته بیست‌ویکم لیگ امارات با تساوی ۲–۲ به پایان رسید؛ مسابقه‌ای جذاب که در آن هر دو تیم دو بار دروازه یکدیگر را باز کردند. کلباء بازی را بهتر آغاز کرد و در دقیقه ۱۶ روی پاس دقیق شهریار مغانلو، سامان قدوس موفق شد گل نخست را برای میهمان به ثمر برساند. با این حال شاگردان فرهاد مجیدی خیلی زود به بازی برگشتند و در دقیقه ۳۴ دی اولیویرا با پاس گل الزیودی دروازه کلباء را باز کرد تا نیمه اول با تساوی ۱–۱ به پایان برسد.

در نیمه دوم بار دیگر اتحاد کلباء پیش افتاد و سامان قدوس در دقیقه ۵۵ با یک ضربه دقیق گل دوم تیمش را به ثمر رساند. اما البطائح که نمی‌خواست در خانه شکست بخورد، تنها شش دقیقه بعد پاسخ داد و در دقیقه ۶۱ فهد روی پاس گل دی اولیویرا گل تساوی را وارد دروازه کلباء کرد. در ادامه تلاش دو تیم برای رسیدن به گل برتری نتیجه‌ای نداشت تا این دیدار پرهیجان در نهایت با تساوی ۲–۲ خاتمه پیدا کند و امتیازها میان دو تیم تقسیم شود.

سامان قدوس این روزها دوباره به فرم درخشان سال‌های اوسترشوند بازگشته و نمایش‌های پرقدرت او در هفته‌های اخیر، به‌ویژه برابر البطائحِ تحت هدایت فرهاد مجیدی، نشان داده که چرا بازوبند کاپیتانی اتحاد کلباء را بر بازو می‌بندد و محور اصلی خط میانی-هجومی تیمش است.

