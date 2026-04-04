قلعه نویی منتظر تعطیلی رسمی لیگ
برنامه فشرده آمادهسازی تیم ملی نهایی شد
در حالی که احتمال تعطیلی کامل ادامه لیگ برتر مطرح شده، کادرفنی تیم ملی طرح آمادهسازی تازه و فشردهای را تدارک دیده است.
به گزارش ایلنا، سرنوشت بیست و پنجمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال به مو بند است و با توجه به ادامه جنگ تحمیلی، احتمال تعطیلی کامل مسابقات به طور جدی قوت گرفته است.
با وجود پافشاری شدید مدیران سازمان لیگ برای برگزاری متمرکز بازیها در یک استان مشخص، هنوز چراغ سبزی برای اجرای این طرح نشان داده نشده و همین بلاتکلیفی باعث شده تا امیر قلعهنویی پلن جایگزین و جدیدی را برای آمادهسازی یوزها در مسیر جام جهانی ۲۰۲۶ روی میز بگذارد.
سرمربی تیم ملی قصد دارد به محض سوت پایان قطعی و لغو مسابقات باشگاهی، استارت کمپهای تمرینی طولانیمدت و فشردهای را در داخل و خارج از کشور بزند. اگر لیگ به صورت رسمی تعطیل شود، این اردوهای ماراتنگونه قرار است از همان روزهای اول اردیبهشت ماه آغاز شود و تا حدود دو ماه مانده به آغاز مسابقات جام جهانی به صورت مستمر و پیوسته پیگیری شود.
با توجه به بسته بودن مسیرهای پروازی داخلی و بینالمللی، اولین ایستگاه آمادهسازی ملیپوشان قطعاً در داخل کشور برپا خواهد شد و پس از آن کاروان تیم ملی برای اردوهای بعدی راهی کشورهای دیگر میشود.
اعضای کادر فنی هم بیکار ننشستهاند و تمام ریزهکاریها و جزئیات این برنامههای تمرینی را دقیقاً مطابق با خواستهها و ایدههای سرمربی تدوین کرده و برای تایید نهایی تحویل مقامات فدراسیون دادهاند.
حالا باید دید در این دو راهی سرنوشتساز چه اتفاقی رخ میدهد؛ آیا قلعهنویی مجبور میشود خیلی سریعتر از حد تصور به لیست اولیه و ۵۰ نفره مسافران احتمالی جام جهانی ۲۰۲۶ برسد، یا اینکه ورق برمیگردد و سازمان لیگ مجوز برگزاری فشرده و متمرکز بازیها را میگیرد؟ اتفاقی که اگر رخ دهد، تمام معادلات کادر فنی را به هم میریزد و سرمربی تیم ملی باید نقشه راهش را از صفر تا صد بازنویسی کند.