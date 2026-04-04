اعتراض طنزآمیز سنمارینو به رنکینگ فیفا
سقوط تیم ملی سنمارینو به رتبه ۲۱۱ رنکینگ فیفا و تبدیل شدن به ضعیفترین تیم ملی جهان با واکنش کنایهآمیز یک صفحه هواداری نزدیک به فدراسیون این کشور همراه شد.
به گزارش ایلنا، پس از انتشار جدیدترین ردهبندی فیفا، تیم ملی سنمارینو با سقوط به رتبه ۲۱۱ جهان به عنوان ضعیفترین تیم ملی فوتبال دنیا شناخته شد؛ اتفاقی که واکنش طنزآمیز یک صفحه هواداری نزدیک به فدراسیون فوتبال این کشور را به دنبال داشت.
در یادداشتی که در این صفحه منتشر شده، به تساوی تاریخی سنمارینو مقابل آندورا اشاره شده است؛ دیداری که پس از ۱۱ شکست متوالی به دست آمد. با این حال، به جای بهبود جایگاه، این تیم یک پله در رنکینگ سقوط کرده است.
در این متن با لحنی کنایهآمیز آمده است که بازیکنان سنمارینو در حال تاریخسازی هستند اما نتیجه آن در جدول ردهبندی فیفا تنها پایینتر رفتن است. نویسندگان این یادداشت همچنین به گلزنی تیمشان مقابل جزایر فارو اشاره کرده و نوشتهاند با وجود این اتفاقات مثبت، امتیاز خاصی نصیب آنها نشده است.
در بخشی از این متن آمده است: «یک بازی را میبریم بالا نمیرویم، یک بازی را میبازیم بالا نمیرویم و حالا مساوی کردهایم و یک پله هم سقوط کردهایم؛ واقعاً نمیدانیم برای صعود در این رنکینگ چه کاری باید انجام دهیم.»
هواداران سنمارینو همچنین به بازگشت تیم ملی اریتره به مسابقات اشاره کردهاند؛ تیمی که پس از چند سال دوری با کسب یک پیروزی باعث شد سنمارینو یک پله دیگر در ردهبندی سقوط کند.
در پایان نیز با لحنی طنزآمیز نوشته شده که هنوز تیمی با نام یک ماهی، یعنی آنگویلا، بالاتر از سنمارینو قرار دارد و حتی تیمهایی مانند جزایر ویرجین که بهندرت بازی میکنند نیز جایگاه بهتری در رنکینگ دارند؛ موضوعی که باعث تعجب و اعتراض هواداران این تیم شده است.