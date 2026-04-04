به گزارش ایلنا، شاگردان لیام روزنیور در چلسی، این شنبه در ورزشگاه خانگی خود یعنی استمفوردبریج، یک نبرد حساس در مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی انگلیس را پیش رو دارند. حریف آن‌ها پورت ویل است؛ تیمی که روی کاغذ دردسر بزرگی محسوب نمی‌شود و آبی‌های لندن روی حمایت حداکثری سکوها حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند تا با عبور از این سد، خود را به جمع ۴ تیم برتر تورنمنت برسانند و همچنان رویاپردازی برای بالای سر بردن جام را ادامه دهند.

لندنی‌ها ماه گذشته در یک نبرد نفس‌گیر و در وقت‌های اضافه موفق شدند رکسام را از پیش رو بردارند و بلیت این مرحله را رزرو کنند. نکته جالب توجه، آمار خارق‌العاده سرمربی چلسی است؛ روزنیور از سال ۲۰۱۵ تاکنون در ۳۷ تقابل متوالی برابر تیم‌های دسته‌های پایین‌تر طعم عدم پیروزی را نچشیده است. حالا آن‌ها می‌خواهند با ثبت یک برد دیگر، برای هفتمین بار در ۱۰ سال اخیر به نیمه‌نهایی این رقابت‌های معتبر برسند.

با این حال، اردوی چلسی پیش از این دیدار بدون حاشیه هم نبوده است. انزو فرناندز، هافبک سرشناس این تیم، به خاطر صحبت‌های جنجالی‌اش در جریان تعطیلات فیفادی، با تنبیه انضباطی از سوی مدیران باشگاه مواجه شده و در این مسابقه غایب بزرگ تیمش خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود با خط خوردن نام او، رومئو لاویا و مویزس کایسدو کمربند میانی زمین را برای آبی‌ها محکم کنند.

خبر امیدوارکننده برای کادر فنی، رسیدن جیمی گیتنز و استوائو ویلیان به شرایط ایده‌آل است و هر دو بازیکن شانس حضور در ترکیب اولیه را دارند. در سمت مقابل، روند درمان ریس جیمز و لوی کالویل تمام نشده و این دو بازیکن همچنان دور از مستطیل سبز خواهند بود.

در فاز هجومی، قرار است پدرو نتو و آلخاندرو گارناچو از جناحین به خط دفاعی حریف یورش ببرند و برای لیام دلاپ که در نوک پیکان خط حمله قرار می‌گیرد، موقعیت‌سازی کنند. روی نیمکت هم ستاره‌ای مثل ژوائو پدرو حضور دارد که از شروع فصل قبل تا به امروز توانسته ۶ بار در جام حذفی گلزنی کند و یک تعویض طلایی و زهردار برای روزنیور به شمار می‌رود.

شماتیک احتمالی چلسی برای این دیدار به این شرح خواهد بود: سانچز، آچمپونگ، آدارابیویو، بادیاشیله و هاتو، لاویا و کایسدو، نتو، استوائو و گارناچو، لیام دلاپ.

