تصمیم نهایی درباره حضور ایران در جام جهانی

به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامه بیلد آلمان، موضوع دیگر ورزشی نیست و حالا به هدفی صرفا سیاسی تبدیل شده است. تیم ملی ایران سال گذشته صعود خود به جام جهانی را قطعی کرد و به عنوان یکی از اولین تیم‌ها توانست حضور خود در این مسابقات که تابستان امسال (۱۱ ژوئن تا ۱۹ ژوئیه در مکزیک، کانادا و ایالات متحده) قطعی کند.

با این حال، از ۲۸ فوریه (9 اسفند)، این کشور درگیر ناآرامی نظامی بوده است و جنگ از سوی کشور میزبان جام جهانی، ایالات متحده آغاز شده است. مطابق اخباری که از ایران منتشر می‌شود، تصمیم در مورد حضور ایران در جام جهانی اکنون دیگر در دست فدراسیون فوتبال ایران نیست.

وزیر ورزش ایران، در تلویزیون دولتی ایران شرح داد: «در نهایت، ما تابع تصمیم نهایی شورای امنیت ملی و دولت هستیم.» این بدان معناست که فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش اکنون دیگر تصمیم گیر نهایی نیستند و فقط مسئول آماده‌سازی تیم ملی هستند.

شورای عالی امنیت ملی در ایران بالاترین نهاد تصمیم‌گیری در کشور است. با این حال مشخص نیست چه زمانی از این نهاد عالی می‌توان انتظار تصمیم‌گیری داشت و رخدادهای روزها و هفته‌های آینده احتمالا تعیین‌کننده خواهد بود.

جانی اینفانتینو، رئیس فیفا چند روز پیش در مصاحبه‌ای با کانال تلویزیونی مکزیکی N+ Univision اعلام کرد: «ما می‌خواهیم ایران بازی کند، ایران در جام جهانی بازی خواهد کرد. هیچ برنامه B، C یا D وجود ندارد، برنامه A وجود دارد.»

این بیانیه‌ کاملاً واضح از سوی این مقام فوتبال که از سال ۲۰۱۶ رئیس فیفا بوده است. اینفانتینو ضمن پیچیده خواندن شرایط، بر قدرت فوتبال برای برقراری وحدت و آرامش تاکید کرد. «ایران نماینده مردم خود است، چه کسانی که در ایران زندگی می‌کنند و چه کسانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند.»

در جام جهانی، ایران در مرحله گروهی در لس‌آنجلس به مصاف نیوزیلند (16 ژوئن) و بلژیک (21 ژوئن) خواهد رفت. سومین مسابقه آنها مقابل مصر در سیاتل (27 ژوئن) خواهد بود.

با توجه به اینکه ایالات متحده میزبان هر سه مسابقه ایران در مرحله گروهی و احیانا مسابقات حذفی است، ستاد جام جهانی این کشور، واقع در توسان، آریزونا، نیز در خاک ایالات متحده قرار دارد. اخیراً گزارش‌های فزاینده‌ای از مشکلات احتمالی ویزا برای بازیکنان و کادر فنی ایران منتشر شده است.

فیفا در حال حاضر انتقال بازی‌های جام جهانی ایران به مکزیک را در دست بررسی ندارد.

