واکنش زنوزی به حکم فیفا در پرونده آلوز

به گزارش ایلنا، در حالی که رقابت‌های لیگ برتر به دلیل شرایط اخیر کشور در تعطیلی به سر می‌برد، فیفا رأی پرونده ریکاردو آلوز را صادر کرد. بر اساس این حکم، هافبک پرتغالی به چهار ماه محرومیت و پرداخت یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار به باشگاه تراکتور محکوم شده است. آلوز تابستان سال گذشته از تراکتور جدا شد و به سپاهان پیوست.

محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، در واکنش به این رأی گفت: «حکم این پرونده اعلام شده اما من اصلاً به آن فکر نکرده‌ام. در حال حاضر مهم‌ترین موضوع برای ما کشورمان است و اینکه چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است؛ بنابراین حتی ثانیه‌ای هم به پرونده آلوز فکر نکردم.»

او همچنین درباره ادامه برگزاری لیگ برتر اظهار نظر کرد و گفت: «به نظر می‌رسد بازیکنان خارجی فعلاً به ایران بازنگردند، اما می‌توانیم لیگ را برگزار کنیم و اعلام کنیم در شرایط جنگی مسابقات را ادامه می‌دهیم تا به دنیا نشان دهیم حتی زیر بمب و موشک هم راه خود را ادامه می‌دهیم. با وجود اینکه بیشترین بازیکن خارجی متعلق به تیم ماست، اما بهتر است لیگ امسال برگزار شود و فعلاً به جایگاه تیم‌ها اهمیت ندهیم. ادامه لیگ یعنی ما ایستاده‌ایم و ایران را از نو می‌سازیم.»

زنوزی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع حضور تیم ملی در جام جهانی نیز اشاره کرد و گفت: «در نامه‌ای به آقای اینفانتینو یادآوری کردم که شما به فردی جایزه صلح داده‌اید که به کشور ما حمله کرده و مرتکب جنایات جنگی شده است. او در تریبون رسمی خطاب به تیم ملی ایران گفته به اینجا نیایید چون امنیت ندارید. آقای اینفانتینو باید درباره این تناقض پاسخگو باشد. البته گفته شده که اولین شرط برگزاری جام جهانی امنیت است و حضور در این رقابت‌ها حق تیم ملی و مردم ایران است.»

مالک تراکتور در پایان از کادر فنی تیم ملی نیز قدردانی کرد و افزود: «آقای قلعه‌نویی و همکارانشان صمیمانه تلاش می‌کنند. ما با حداقل امکانات اردوهای تیم ملی را برگزار کردیم و حتی بازیکنان با اتوبوس به محل اردو رفتند که کار را دشوارتر می‌کرد. از کادر فنی تیم ملی بابت زحماتشان تشکر می‌کنم.»

