احتمال برگزاری بازی دوستانه ایران و ترکیه در اردیبهشت
وزیر ورزش و جوانان از مذاکرات برای برگزاری یک دیدار دوستانه میان تیمهای ملی ایران و ترکیه خبر داد؛ دیداری که میتواند در برنامه آمادهسازی ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶ قرار بگیرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران که در جام جهانی ۲۰۲۶ با تیمهای بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه شده، در حال برنامهریزی برای آمادهسازی جهت حضور در این رقابتهاست. با این حال شرایط اخیر کشور و حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی باعث شده هنوز قطعیتی درباره حضور ایران در این مسابقات وجود نداشته باشد.
ملیپوشان ایران در فیفادی ماه مارچ دو دیدار دوستانه مقابل نیجریه و کاستاریکا برگزار کردند که حاصل آن یک پیروزی و یک شکست بود. با این حال هنوز برنامه مشخصی برای بازیهای تدارکاتی بعدی اعلام نشده و دیدار جدیدی برای تیم ملی قطعی نشده است.
در همین راستا احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، با تأکید بر اینکه تیم ملی باید آمادگی خود را حفظ کند و همزمان منتظر تصمیمگیری دولت و شورای عالی امنیت ملی باشد، از تلاش برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی خبر داد. او اعلام کرد مذاکراتی برای انجام یک بازی دوستانه با تیم ملی ترکیه در حال انجام است.
دنیامالی در این باره گفت: تیم فوتبال ترکیه هم موفق شد در پلیآف به جام جهانی برسد. به دنبال هماهنگی هستیم تا در صورت فراهم شدن شرایط، در اردیبهشت ماه یک بازی دوستانه میان تیم ملی ایران و ترکیه برگزار شود.
تیم ملی ترکیه اخیراً با برتری یک بر صفر برابر کوزوو در مرحله پلیآف، پس از ۲۴ سال به جام جهانی راه یافت. این تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ با تیمهای استرالیا، پاراگوئه و آمریکا همگروه خواهد بود.