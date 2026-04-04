سیدورف؛ مشاور کماثر استقلال
با گذشت چند ماه از حضور کلارنس سیدورف به عنوان مشاور ورزشی استقلال، به نظر میرسد این همکاری آنطور که انتظار میرفت تأثیرگذار نبوده است.
به گزارش ایلنا، در ابتدای فصل و در تصمیمی پرحاشیه، باشگاه استقلال کلارنس سیدورف، اسطوره فوتبال هلند را به عنوان مشاور ورزشی به مجموعه خود اضافه کرد؛ انتخابی که در ابتدا امیدهایی برای تقویت ساختار فنی و مدیریتی باشگاه ایجاد کرد. با این حال در ادامه مشخص شد حضور این چهره سرشناس در استقلال چندان پررنگ نبوده و او بیشتر به «مشاور دور از دسترس» برای باشگاه تبدیل شده است.
سیدورف در ماههای گذشته بیشتر درگیر فعالیتهای شخصی و حرفهای خود بوده؛ از جمله تحلیل دیدارهای لیگ قهرمانان اروپا و همکاری با تیم ملی سورینام در مسیر صعود به جام جهانی ۲۰۲۶. همین موضوع باعث شد ارتباط او با باشگاه استقلال محدود شود و حتی در برخی تصمیمات مهم باشگاه، از جمله تغییرات روی نیمکت، نقشی نداشته باشد.
در همین زمینه علی تاجرنیا، سرپرست باشگاه استقلال، در نشست خبری اخیر خود درباره وضعیت همکاری با سیدورف توضیح داد: «در این مدت با سیدورف در ارتباط بودیم و او از طریق پیام حال ما را جویا میشود، اما واقعیت این است که انتظار بیشتری از او داشتیم و این موضوع را هم به او منتقل کردهایم. اگر امکان حضور در ایران را نداشت، میتوانست مشورتهای بیشتری ارائه دهد.»
او در ادامه افزود: «به نظر میرسد هم ما نتوانستیم از ظرفیتهای سیدورف بهخوبی استفاده کنیم و هم او نتوانست به طور کامل به تعهداتش عمل کند. البته در همان چند باری که در ابتدای همکاری به ایران آمد، جلسات مفیدی با کادرفنی برگزار کرد و ارتباط خوبی هم با بازیکنان خارجی برقرار کرد.»
تاجرنیا در پایان تأکید کرد حضور چنین چهرهای میتوانست کمک بزرگی برای استقلال باشد، اما شرایط همکاری به شکلی پیش رفت که این ظرفیت به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفت؛ هرچند در همان مدت کوتاه نیز نکاتی در زمینههای حرفهای و مارکت فوتبال به باشگاه منتقل شد.