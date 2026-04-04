بازگشت دنیس اکرت به بلژیک پس از عدم صدور مجوز بازی برای تیم ملی

به گزارش ایلنا، امیر قلعه‌نویی نام دنیس اکرت را در فهرست اخیر تیم ملی برای دو مسابقه تدارکاتی قرار داده بود، اما این مهاجم ایرانی‌الاصلِ عضو باشگاه استاندارد لیژ به دلیل عدم صدور مجوز بازی از سوی فیفا نتوانست برابر نیجریه و کاستاریکا به میدان برود و حالا برای حضور در دور دوم ژوپیر لیگ به بلژیک بازگشته است.

اکرت امشب در فهرست استاندارد لیژ برای دیدار مقابل لوون قرار دارد و احتمال حضورش در ترکیب اصلی یا به عنوان بازیکن تعویضی وجود دارد. استاندارد لیژ در نخستین مسابقه خود در مرحله پلی‌آف ژوپیر لیگ برای کسب سهمیه لیگ کنفرانس اروپا به مصاف لوون می‌رود.

این مهاجم ۲۷ ساله تاکنون در فصل جاری ۲۷ بازی برای استاندارد لیژ انجام داده و سه گل به ثمر رسانده است. او در آخرین مسابقه تیمش برابر وسترلو به‌عنوان بازیکن جانشین وارد زمین شد و وضعیت قرار گرفتنش در ترکیب اصلی دیدار امشب همچنان نامشخص است.

انتهای پیام/