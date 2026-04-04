خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشت دنیس اکرت به بلژیک پس از عدم صدور مجوز بازی برای تیم ملی

کد خبر : 1769118
لینک کوتاه کپی شد.

مهاجم ایرانی‌الاصل استاندارد لیژ پس از عدم حضور در دیدارهای تدارکاتی تیم ملی ایران، دوباره به بلژیک برگشت و در فهرست امشب تیمش مقابل لوون قرار دارد.

به گزارش ایلنا،  امیر قلعه‌نویی نام دنیس اکرت را در فهرست اخیر تیم ملی برای دو مسابقه تدارکاتی قرار داده بود، اما این مهاجم ایرانی‌الاصلِ عضو باشگاه استاندارد لیژ به دلیل عدم صدور مجوز بازی از سوی فیفا نتوانست برابر نیجریه و کاستاریکا به میدان برود و حالا برای حضور در دور دوم ژوپیر لیگ به بلژیک بازگشته است.

اکرت امشب در فهرست استاندارد لیژ برای دیدار مقابل لوون قرار دارد و احتمال حضورش در ترکیب اصلی یا به عنوان بازیکن تعویضی وجود دارد. استاندارد لیژ در نخستین مسابقه خود در مرحله پلی‌آف ژوپیر لیگ برای کسب سهمیه لیگ کنفرانس اروپا به مصاف لوون می‌رود.

این مهاجم ۲۷ ساله تاکنون در فصل جاری ۲۷ بازی برای استاندارد لیژ انجام داده و سه گل به ثمر رسانده است. او در آخرین مسابقه تیمش برابر وسترلو به‌عنوان بازیکن جانشین وارد زمین شد و وضعیت قرار گرفتنش در ترکیب اصلی دیدار امشب همچنان نامشخص است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار