به گزارش ایلنا، میکل آرتتا، سرمربی آرسنال اعتراف کرد شکست تیمش برابر منچسترسیتی در فینال جام اتحادیه (کارابائو کاپ) ماه گذشته، احساسی شبیه «گلوله‌ای سمی» در وجودش ایجاد کرده است، اما در عین حال تأکید کرد از این تجربه دردناک برای رساندن تیمش به جام در پایان فصل استفاده خواهد کرد.

آرسنال در دیدار فینال که دو هفته پیش در ورزشگاه ومبلی برگزار شد، در نیمه دوم کاملاً تحت‌تأثیر بازی قرار گرفت و با دریافت دو گل از نیکو اوریلی، میدان را به شاگردان پپ گواردیولا واگذار کرد. این شکست علاوه بر از بین بردن شانس آرسنال برای ثبت یک چهارگانه تاریخی، ضربه‌ای روانی نیز به صدرنشین لیگ برتر وارد کرد.

آرتتا همچنین از اعلام ترکیب تیمش برای دیدار مقابل ساوتهمپتون در مرحله ششم جام حذفی انگلیس خودداری کرد؛ دیداری که قرار است شنبه در ورزشگاه سنت مری برگزار شود. این در حالی است که اشتباه کپا آریزابالاگا، دروازه‌بان ذخیره تیم، نقش مهمی در به ثمر رسیدن گل نخست حریف داشت.

سرمربی آرسنال که از زمان نخستین فصل حضورش هنوز موفق به کسب جامی نشده، تأکید کرد این شکست برای مدت طولانی در ذهن او باقی خواهد ماند. او گفت: «در ابتدا، این حس مثل یک گلوله سمی در شکم آدم است. باید هرچه سریع‌تر آن را بیرون بیاوری و از خودت بپرسی چطور می‌توانم از این تجربه برای بهتر شدن خودم و تیم استفاده کنم.»

آرتتا ادامه داد: «اما بخشی از این احساس باید باقی بماند و فکر می‌کنم این موضوع تا ۳۰ سال آینده هم از بین نخواهد رفت. وقتی فرصت قهرمانی در فینال ومبلی را داری، باید از آن استفاده کنی و ما این کار را نکردیم، بنابراین این حس باید با ما بماند.»

او در پایان خاطرنشان کرد: «این تجربه بخشی از مسیر ما در هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌های آینده خواهد بود. باید از آن درس بگیریم و مطمئن شویم آن انگیزه و آتش درون‌مان همچنان زنده است و آنچه رخ داد را فراموش نکنیم.»

