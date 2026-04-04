به گزارش ایلنا، اشرف حکیمی، مدافع راست پاری‌سن‌ژرمن اعلام کرد در دوران هم‌تیمی بودن با لیونل مسی، احساس رضایت از بازی خود نداشته است. این در حالی است که مسی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال، توانایی بالایی در بهبود عملکرد هم‌تیمی‌هایش، به‌ویژه در فاز هجومی دارد.

با این حال، حضور مسی در پاریس و شکل‌گیری مثلث هجومی مطرح این تیم در کنار نیمار و کیلیان امباپه، موجب تغییر در سبک بازی تیم شد؛ تغییری که به گفته حکیمی باعث شد توانایی‌های او به‌عنوان یک مدافع کناری تهاجمی به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگیرد.

در آن مقطع، پاری‌سن‌ژرمن با وجود در اختیار داشتن ستاره‌های بزرگ، نتوانست به موفقیت مورد انتظار در رقابت‌های اروپایی دست یابد. این در حالی است که با حضور لوئیس انریکه و ایجاد تعادل میان کار تیمی و توانایی‌های فردی، شرایط این تیم بهبود یافت و حکیمی نیز توانست به یکی از بهترین مدافعان کناری نسل خود تبدیل شود.

این بازیکن مراکشی که در تابستان ۲۰۲۱ هم‌زمان با مسی به پاریس پیوست، تأکید کرد تغییرات تاکتیکی تیم در آن زمان، نقش او را کمرنگ کرده بود. در آن مقطع، هدایت تیم بر عهده مائوریسیو پوچتینو بود و تمرکز اصلی بر استفاده از قدرت مثلث هجومی قرار داشت.

حکیمی در گفت‌وگو با پادکست «THE BRIDGE» اظهار کرد:«با آمدن مسی، پروژه پاری‌سن‌ژرمن تغییر کرد و به‌تبع آن سبک بازی تیم هم دگرگون شد. ما به شیوه‌های متفاوتی بازی می‌کردیم و از این شرایط لذت نمی‌بردم.»

او افزود:«نمی‌توانستم کارهایی را که دوست دارم انجام دهم؛ مثل حمله کردن و احساس مهم بودن. احساس می‌کردم بازیکن درجه دو هستم. در آن زمان به شرایطم در تیم ملی فکر می‌کردم، جایی که به‌عنوان یک بازیکن مهم با من برخورد می‌شود.»

مدافع مراکشی در پایان گفت:«از نظر ذهنی شرایط سختی داشتم و نمی‌توانستم آن‌طور که می‌خواهم در پاریس بازی کنم. بعد از آن، انتقادها شروع شد و می‌پرسیدند چرا در تیم ملی مراکش یک‌جور بازی می‌کنم و در پاریس متفاوت هستم. برخی فکر می‌کردند مشکلی دارم، اما واقعیت این است که تفاوت شرایط را درک نمی‌کردند.»

