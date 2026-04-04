به گزارش ایلنا، عثمان دمبله با دبل خود، رهبری پیروزی ۳-۱ پاری‌سن‌ژرمن مقابل تولوز را بر عهده داشت؛ گل اول او با یک ضربه والی تماشایی از پشت محوطه جریمه، به یک شاهکار واقعی تبدیل شد.

یک اثر هنری از عثمان دمبله و گل دوم او در آستانه پایان نیمه اول، باعث شد پی‌اس‌جی با اقتدار تولوز را شکست دهد. پاریسی‌ها بدون دردسر پیروز شدند و صدرنشینی خود در لیگ فرانسه را مستحکم‌تر کردند و حال با یک بازی کمتر، چهار امتیاز بیشتر از لانس دارند. دمبله یکی از زیباترین گل‌های فصل را به ثمر رساند؛ یک والی قدرتمند از پشت محوطه که با شدت ضربه‌اش ورزشگاه پارک دو پرنس را به لرزه درآورد.

لوئیس انریکه با نگاه به بازی مقابل لیورپول، دست به چرخش در ترکیب زد. برالدو در میانه میدان به میدان رفت؛ پستی که تخصص اصلی او نیست اما می‌تواند به‌عنوان گزینه‌ای چندکاره برای مربی اسپانیایی مفید باشد. نونو مندز، ویتینیا و ژوائو نوس نیز استراحت کردند. با این حال، حتی تیم دوم پی‌اس‌جی هم برتری محسوسی نسبت به تولوز داشت.

دو ضربه کاری از دمبله کافی بود تا پی‌اس‌جی با برتری به رختکن برود. این ستاره فرانسوی در مقطع پایانی فصل دوباره به اوج بازگشته است. او با یک والی دقیق به گوشه دروازه، گلی به ثمر رساند که واقعاً یک شاهکار بود؛ ضربه‌ای مهارنشدنی، مانند یک موشک به سمت تور.

تنها لحظه لغزش قهرمان اروپا در نیمه اول، گل تساوی تولوز بود. این گل بیشتر یک اتفاق بود؛ سافونوف که پیش‌تر هم اشتباه کرده بود، این‌بار با اعتمادبه‌نفس بیش از حد باعث شد نیکولایسن گل تساوی را بزند. چنین اشتباهاتی می‌تواند زنگ خطری برای لیگ قهرمانان باشد؛ چرا که لیورپول، تولوز نیست و هر غفلت می‌تواند به حذف منجر شود.

با این حال، تولوز خیلی زود طعم تساوی را از دست داد، چون دمبله بار دیگر درخشید. این ستاره فرانسوی روی توپ برگشتی از یک کرنر، گل دوم خود را به ثمر رساند. در فصلی که برخی آن را «نامنظم» می‌دانند، دمبله همچنان درخشان بوده؛ ۱۴ گل و ۹ پاس گل، آماری که همچنان عالی محسوب می‌شود.

در ادامه، بازی حال‌وهوای دوستانه پیدا کرد. پی‌اس‌جی تمایلی به افزایش سرعت بازی نداشت تا از مصدومیت جلوگیری کند و تولوز هم امیدوار بود در دقایق پایانی شگفتی خلق کند. لوئیس انریکه برای قطعی کردن نتیجه، ویتینیا، نوس و مندز را همزمان به میدان فرستاد.

در نهایت، پاریسی‌ها بدون دردسر خاصی بازی را کنترل کردند، هرچند تولوز گه‌گاه خطراتی ایجاد کرد، اما هرگز باور نکرد که می‌تواند امتیاز بگیرد. در وقت‌های تلف‌شده، گونچالو راموس با ضربه‌ای دقیق به گوشه دروازه، گل سوم را به ثمر رساند و پیروزی پی‌اس‌جی را قطعی کرد.

