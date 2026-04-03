ورود تیم ملی کشتی فرنگی ایران به بیشکک برای قهرمانی آسیا
اعضای تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا وارد شهر بیشکک قرقیزستان شدند.
به گزارش ایلنا، رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان قهرمانی آسیا از ۱۷ تا ۲۳ فروردینماه در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار خواهد شد. در همین راستا اعضای تیم ملی کشتی فرنگی ایران که روز گذشته از طریق مرز زمینی از کشور خارج شده بودند، صبح امروز وارد بیشکک شدند.
ملیپوشان ایران در بدو ورود مورد استقبال اعضای سفارت جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان قرار گرفتند و سپس در محل هتل محل اقامت خود مستقر شدند تا خود را برای آغاز مسابقات آماده کنند.
ترکیب تیم ایران در این مسابقات به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: محمد حسینوند پناهی
۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا
۶۳ کیلوگرم: عرفان جرکنی
۶۷ کیلوگرم: احمدرضا محسننژاد
۷۲ کیلوگرم: محمد جواد رضایی
۷۷ کیلوگرم: علی اسکو
۸۲ کیلوگرم: محمد امین حسینی
۸۷ کیلوگرم: غلامرضا فرخی
۹۷ کیلوگرم: محمد هادی ساروی
۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده