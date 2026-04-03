به گزارش ایلنا، لیورپول روز شنبه در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال انگلیس در ورزشگاه اتحاد روبروی شاگردان گواردیولا در منچسترسیتی به میدان می‌رود. قرمزهای آنفیلد انگیزه زیادی برای کسب پیروزی در این بازی و تلاش مضاعف برای کسب عنوان قهرمانی در این فصل بسیار دشوار تحت هدایت سرمربی هلندی دارند.

اشلوت در نشست خبری پیش از این بازی حاضر شد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

آماده باش صلاح

«او آماده است. دیروز تمرین کرد و امروز هم تمرین خواهد کرد و برای بازی فردا در دسترس است. فکر می‌کنم اتفاقاتی که بعد از اعلام خبر جدایی او رخ داد، چیزی است که کاملاً سزاوارش بود. هم‌تیمی‌هایش، هر کسی که درباره میراث این بازیکن از او سؤال شد، آنچه لازم بود را گفت. کاری که برای این باشگاه انجام داد باورکردنی نیست. امیدوار هستم و خوشحال می‌شوم که او بتواند دو جام دیگر هم اضافه کند.»

آیا خبر جدایی محمد صلاح به باشگاه انگیزه بیشتری می‌دهد؟

«برای باشگاه شاید، ولی برای صلاح مهم نیست، این چیزی است که او نشان داده است. همیشه در بهترین فرم ممکن حاضر است و هیچ تغییری نمی‌کند. او در تمام این سال‌ها همه‌ چیزش را برای این باشگاه عرضه کرده است. امیدوارم بتواند حتی بیشتر بدهد اما واقع‌بینانه نیست چون تمام داشته‌هایش را داده است. اگر یک صلاح در فرم او در این سال‌ها داشته باشیم، کمک بزرگی برای ما خواهد بود.»

برنامه فشرده مسابقات

«همان‌طور که می‌خواهیم اما این مربوط به این است که چه کسی در دسترس است و چه کسی نیست. بازی برایتون فصل ما را جمع‌بندی کرد. بعد از گالاتاسرای یک عقب‌نشینی داشتیم. سپس هوگو هم از دست رفت. یک یا دو نفر دیگر هم با بازی وسط هفته مشکل داشتند. صلاح بازگشته است، آلیسون نه. بازیکنان ما اکنون به این برنامه عادت کرده‌اند و ما باید این را نشان دهیم. رویارویی با حریفان سخت که در این مرحله طبیعی است، بازی‌های زیادی با استراحت اندک. اما ما حالا هشت، نه ماه جلوتر هستیم و این بازیکنان آماده‌اند.»

درباره ایساک

«هنوز خیلی زود است که انتظار داشته باشیم او در ترکیب اصلی باشد. اولین تمرین دیروز بعد از ۱۰۱ روز دوری، کمی طول می‌کشد تا دقایق زیادی به او بدهیم اما مطمئن خواهیم شد کار درست برای ساختن او انجام شود. اما خوب است که او در زمین تمرین باشد و حتی بهتر است که در زمین مسابقه قرار بگیرد.»

درخشش در دیدارهای بزرگ

«متأسفانه بازی فردا بدترین بازی از نظر بازی‌های بزرگ ماست. البته تصمیمات داوری هم در این فصل دخیل بود اما آنها خیلی بهتر از ما بودند (در بازی برابر سیتی در اتحاد در ماه نوامبر). ما بازیکنان خوبی داریم و می‌توانیم فوتبال خیلی خوبی بازی کنیم. هر بار بعد از یک بازی خوب، سه روز بعد از رئال مادرید بازی می‌کنیم و این بزرگ‌ترین مشکل این فصل بوده است. تعداد زیاد بازی‌ها، بزرگ‌ترین مسئله برای این تیم.»

مواجه شدن با جرمی دوکو

«من برای این بازی مطالعه خوبی انجام دادم، دوکو… سال قبل حتی بهتر بود، ۱۱ بار از یکی از مدافعان ما گذشت، بازی قبل هفت یا هشت بار. مطمئن نیستم که دوباره نتواند این کار را بکند اما امیدوارم از آن یاد بگیریم. همیشه مسئله دوکو نیست، محیط هم مهم است، اگر یک به یک باشد او یکی از بهترین‌هاست، این کیفیت بزرگی برای یک تیم است. این می‌تواند در مقابل دفاع‌های کم‌عمق تفاوت ایجاد کند، باید مطمئن شویم که او مثل بازی قبل مقابل مدافعان ما منزوی نباشد و گاهی هم همیشه یک به یک نبود، گاهی پشت سرش دفاع کناری هم بود. بازیکن من، کانر برادلی، مجبور بود مقابل دو بازیکن دفاع کند.»

وضعیت آلیسون بکر

«او هم در بازی با پاری سن ژرمن حضور نخواهد داشت، کمی بیشتر بیرون است. تا پایان فصل انتظار داریم آماده باشد.»

فریمپونگ

«با ما تمرین کرد و به نظر می‌رسد خوب است اما او یکی از بازیکنانی بود که در بازی برایتون اشاره کردم، هنوز باید در برنامه سه روزه خودش یک گام بردارد. انتخاب جالب و دشوار برای میزان دقایق در بازی‌های ملی بود. ما هشت دفاع راست در دسترس نداریم اما پاسخی پیدا خواهم کرد.»

ایساک بازی می‌کند یا نیمکت‌نشین خواهد بود؟

«دشوار است چون این یک بازی معمولی نیست، ممکن است به وقت اضافی برود که اگر فقط بتواند ۱۰ دقیقه بازی کند، مشکل می‌شود. البته می‌توانیم او را دوباره تعویض کنیم اگر بازیکنان کافی داشته باشیم، اما شاید چند دقیقه فردا فرصت داشته باشد... اما بیایید امروز ببینیم او چه احساسی دارد. دو جلسه، ۱۰۱ روز دوری، منطقی نیست که فردا شروع کند.»

انتظارات از ایساک

«او پیش‌فصل و پایان فصل نیوکسل را از دست داد و نسبت به پیش‌ فصل خیلی بیشتر دور بود. توان‌بخشی کار فوق‌العاده‌ای انجام داد، بازیکنی بسیار قوی‌تر و در شرایط بهتری می‌بینم، اما ۱۰۰ روز دوری از شدت لیگ برتر و لیگ قهرمانان کم نیست. این که چه چیزی واقع‌بینانه است دشوار است اما خوشحالم که یک شماره ۹ دوباره پشت هوگو یا همراه او در دسترس داریم، این نکته مثبتی است. بارها گفته‌ام، وقتی او پیش‌ فصل کاملی داشته باشد، می‌توان انتظار بیشتری داشت اما چیزی که اکنون داریم هم گام بزرگی رو به جلوست.»

درباره بازی‌ها مقابل سیتی

«فکر می‌کنم این فصل چندین بار حس کرده‌ایم چقدر مهم است که پیش بیفتیم. با این موضوع مشکل داشتیم. خیلی آسان‌تر است نسبت به این که ۰-۱ یا ۰-۲ عقب باشیم. گل زدن حیاتی است، پس خوشحالم که ایساک بازگشته است. در بازی خارج از خانه فصل قبل از روی ضربه ایستگاهی گل زدیم که خیلی مهم است. این را فصل قبل در اتحاد نداشتیم، آنها گل زدند، ما نه... یک گل مردود شد. نیمه اول در آنفیلد، سیتی توپ را در اختیار داشت، چقدر جذاب بود که در نیمه دوم ما توپ را در اختیار داشتیم؟ چند تیم این کار را می‌کنند؟

پس این گام بزرگی رو به جلو بود اما باید این را در ورزشگاه آنها هم نشان دهیم که سخت‌تر است از ۶۰۰۰۰ نفر در آنفیلد که انرژی لازم را به شما می‌دهند. هواداران بیشتری از حالت معمول داریم چون جام حذفی است و تعجب نمی‌کنم اگر صدای هواداران ما بلندتر از آنها باشد.

