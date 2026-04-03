فدراسیون والیبال حمله به زیرساخت های فولاد مبارکه سپاهان را محکوم کرد

به گزارش ایلنا، در این بیانیه با اشاره به تداوم حملات نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه مردم، کشور و زیرساخت‌های حیاتی جمهوری اسلامی ایران، آمده است: هرگونه اقدام نظامی که تمامیّت ارضی، حاکمیّت ملّی و امنیّت شهروندان یک کشور عضو سازمان ملل را هدف قرار دهد، بدون توجّه به ادعاهای توجیهی و بهانه‌های بی اساس متجاوزان، مصداق بارز تجاوز و نقض بنیادین حقوق بین‌الملل است.

بر این اساس حملات مکرّر به زیرساخت‌های غیرنظامی، مناطق مسکونی و تأسیسات اقتصادی ایران از جمله فولاد مبارکه سپاهان که یکی از حامیان بزرگ مالی ورزش ایران و یکی از اعضای اصلی خانواده والیبال در هر دو بخش مردان و زنان می‌باشد، نه تنها با اصول حقوق بشردوستانه از جمله اصل تفکیک و منع حمله به غیرنظامیان در تضّاد است، بلکه تداوم آن، جامعه بین‌المللی را با چالش جدّی در قبال اجرای مسئولیت حمایت از صلح و امنیت بین‌المللی مواجه می‌سازد.

فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران این تجاوز آشکار و وحشیانه را که منطبق بر هیچ یک از اصول اخلاقی، انسانی، سیاسی، اقتصادی، بین المللی و مدنی نیست را قویا محکوم می‌کند و انتظار دارد کشورهای مدعی حقوق بشر، بر اساس تعهدات و شعارهای خود متجاوزان و حامیان آنان را به صراحت محکوم کنند و به مقابله با آن بپردازند تا از حمله مجدد به زیرساخت‌های اقتصادی مردم ایران جلوگیری شود.

فولاد مبارکه سپاهان یکی از اعضای خانواده بزرگ والیبال است و فدراسیون والیبال همیشه حامی تمام اعضای این خانواده بزرگ بوده و هرگز اجازه تجاوز و تعدی به حریم خانواده را به هیچکس نمی‌دهد و تمام قد در حمایت از فولاد مبارکه سپاهان می‌ایستد.

گفتنی است رژیم صهیونیستی و آمریکا از ابتدای شروع جنگ تحمیلی خود علیه ایران دو بار به مجتمع فولاد مبارکه سپاهان اصفهان که از حامیان بزرگ ورزش ایران است و در چندین رشته ورزشی از جمله والیبال تیمداری می‌کند، حمله کرده است.

