فدراسیون والیبال حمله به زیرساخت های فولاد مبارکه سپاهان را محکوم کرد
فدراسیون والیبال با صدور بیانیه‌ای حمله به زیرساخت‌های اقتصادی کشور از جمله فولاد مبارکه سپاهان را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، در این بیانیه با اشاره به تداوم حملات نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه مردم، کشور و زیرساخت‌های حیاتی جمهوری اسلامی ایران، آمده است: هرگونه اقدام نظامی که تمامیّت ارضی، حاکمیّت ملّی و امنیّت شهروندان یک کشور عضو سازمان ملل را هدف قرار دهد، بدون توجّه به ادعاهای توجیهی و بهانه‌های بی اساس متجاوزان، مصداق بارز تجاوز و نقض بنیادین حقوق بین‌الملل است.

بر این اساس حملات مکرّر به زیرساخت‌های غیرنظامی، مناطق مسکونی و تأسیسات اقتصادی ایران از جمله فولاد مبارکه سپاهان که یکی از حامیان بزرگ مالی ورزش ایران و یکی از اعضای اصلی خانواده والیبال در هر دو بخش مردان و زنان می‌باشد، نه تنها با اصول حقوق بشردوستانه از جمله اصل تفکیک و منع حمله به غیرنظامیان در تضّاد است، بلکه تداوم آن، جامعه بین‌المللی را با چالش جدّی در قبال اجرای مسئولیت حمایت از صلح و امنیت بین‌المللی مواجه می‌سازد.

فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران این تجاوز آشکار و وحشیانه را که منطبق بر هیچ یک از اصول اخلاقی، انسانی، سیاسی، اقتصادی، بین المللی و مدنی نیست را قویا محکوم می‌کند و انتظار دارد کشورهای مدعی حقوق بشر، بر اساس تعهدات و شعارهای خود متجاوزان و حامیان آنان را به صراحت محکوم کنند و به مقابله با آن بپردازند تا از حمله مجدد به زیرساخت‌های اقتصادی مردم ایران جلوگیری شود.

فولاد مبارکه سپاهان یکی از اعضای خانواده بزرگ والیبال است و فدراسیون والیبال همیشه حامی تمام اعضای این خانواده بزرگ بوده و هرگز اجازه تجاوز و تعدی به حریم خانواده را به هیچکس نمی‌دهد و تمام قد در حمایت از فولاد مبارکه سپاهان می‌ایستد.

گفتنی است رژیم صهیونیستی و آمریکا از ابتدای شروع جنگ تحمیلی خود علیه ایران دو بار به مجتمع فولاد مبارکه سپاهان اصفهان که از حامیان بزرگ ورزش ایران است و در چندین رشته ورزشی از جمله والیبال تیمداری می‌کند، حمله کرده است.

