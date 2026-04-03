آربلوا: ۹ فینال در لالیگا در پیش داریم

به گزارش ایلنا، رئال مادرید روز شنبه در چارچوب دیدارهای هفته سی‌ام رقابت‌های لالیگا در ورزشگاه خانگی مایورکا روبروی این تیم به میدان خواهد رفت و امیدوار است که بتواند با کسب سه امتیاز این بازی همچنان فشار را بر بارسلونا در صدر جدول رده‌بندی این مسابقات حفظ کند و امیدوار به از دست دادن امتیاز این حریف قدرتمند در بازی سخت فردا شب برابر اتلتیکو مادرید است.

آربلوا دقایقی قبل در نشست خبری پیش از این بازی حاضر شد و با خبرنگاران گفتگو کرد.

بازیکنان چطور از اردوی تیم‌های ملی برگشته‌اند؟ و وضعیت روحی تیم پیش از بازی حساس فردا چگونه است؟ برابر مایورکا که خودش هم چیزهای زیادی برای از دست دادن دارد…

«خب، همه‌شان صحیح و سالم برگشته‌اند (می‌خندد). این هدف اصلی است وقتی به تیم‌های ملی‌شان می‌روند و خب… فکر می‌کنم این وقفه برای بیشترشان بسیار مثبت بود. بازی کرده‌اند، در سطح بالا بازی کرده‌اند. آنهایی که اینجا ماندند، سخت و خوب کار کرده‌اند و حالا آماده و متمرکز بر بازی فردا هستیم، با چالشی که پیش رو داریم؛ مقابل حریفی بسیار قدرتمند در خانه که به اندازه‌ ما به امتیاز نیاز دارد. آماده‌ایم چون آسان نخواهد بود، بعد از یک وقفه هیچ‌وقت آسان نیست. اضافه بر آن، بازی خارج از خانه است. در لیگ ۹ دیدار فینال مانند باقی مانده و فردا اولین آنها است.»

آیا از تصمیم درباره بلینگام شگفت‌زده شدید؟ این‌که با تیم انگلیس رفت اما اصلاً بازی نکرد؟

«مورد او کمی خاص بود چون در برابر اتلتیکو مادرید چند دقیقه‌ای بازی کرد و خب، حالا سرمربی انگلیس تصمیم گرفته است او را بازی ندهد. من همچنین درک می‌کنم که نمی‌خواستند هیچ ریسکی کنند و خب، فکر می‌کنم جود به اندازه‌ کافی باهوش است که چند جلسه تمرین خوب و پرفشار داشته باشد تا خودش را آماده نگه دارد و آماده‌ بازی فرداست، برای کمک به تیم، همان چیزی که به آن نیاز داریم، تا دوباره در فرم مسابقه قرار گیرد… همین.»

آیا برنامه دارید در بازی مقابل مایورکا ترکیب تیم را تغییر دهید؟

«برنامه دارم قوی‌ترین ترکیب ممکن را برای بردن این بازی میدان بفرستم، همان‌طور که همیشه انجام می‌دهم. واضح است که سه بازی در شش روز داریم و همه‌شان بسیار سخت و پرفشار هستند چون از حالا تا پایان فصل هیچ جای اشتباهی نیست. واقعیت چنین است، نه در لالیگا و نه در لیگ قهرمانان. ما در هر مسابقه برای تمام رقابت‌ها بازی می‌کنیم. فردا بهترین تیم ممکن را میدان می‌فرستیم، درست همان‌طور که دوباره روز سه‌شنبه و جمعه خواهیم کرد. روشن است که بازی‌های زیادی در روزهای اندک داریم اما ترکیب این تیم بازیکنان فوق‌العاده‌ای دارد و همان‌طور که همیشه به آنها می‌گویم: به همه نیاز داریم و حالا کاملاً مشخص شده است که در نهایت، هر بازیکن زمان و اهمیت خود را پیدا می‌کند. در دو ماهی که اینجا بوده‌ام، همگی بسیار مهم بوده‌اند و همین‌طور نیز ادامه خواهد یافت. فردا، سه‌شنبه، جمعه، چهارشنبه‌ آینده… بازی‌های زیادی داریم و مطمئنم فرصت برای همه خواهد بود.»

آیا پس از مصدومیت زانوی امباپه دوباره با او صحبت کردید؟

«آنچه درباره کیلیان در چند روز گذشته گفته شده کاملاً نادرست است. زمان آن رسیده است که مصدومیت زانو را پشت سر بگذارد و روی اهدافش تمرکز کند. بیایید او را به سطحی که قبلاً نشان داده است برگردانیم.»

امباپه دیروز اعتراف کرد که شاید کمتر فشار می‌آورده است…

«کیلیان فوق‌العاده متعهد است و دقیقاً می‌داند چه چیزی از او می‌خواهم، هم او و هم وینی. مهاجمان باید کمتر از مدافعان دفاع کنند، همان‌طور که بیشتر حمله می‌کنند. اما باید تیمی کاملاً متعهد باشیم، هر روز. همه‌ ۲۵ نفرمان. اکنون باید بازی را بدون کم‌کاری به پایان برسانیم. و بعد، استعداد این بازیکنان تفاوت را رقم خواهد زد.»

وضعیت میلیتائو چطور است؟

«در حال بازگشت است. وقتی آماده باشد، قطعاً بهترین مدافع وسط جهان خواهد بود. هنوز فرصت مربیگریِ او را نداشته‌ام اما او مدافعی خارق‌العاده است. با توانایی‌ها و رهبری‌اش، کمک بزرگی برای ما خواهد بود. بازی را تغییر می‌دهد، و بسیار خوشحالیم که او را دوباره داریم.»

آیا توانستید همه‌ بازیکنان ملی را ببینید؟

«بله، باید همه ادامه دهیم، البته. به چند نفر پیام نوشتم. به گولر تبریک گفتم. می‌دانم جام جهانی برای او و کشورش چه معنایی دارد. بسیار خوشحالم که شاد و خوشحال دیدمش.»

آیا امباپه از نیمکت‌نشینی در دربی ناراحت بود؟

«نه، نه. اصلاً. همیشه ارتباطی کاملاً مستقیم با من داشته است. درباره‌ بیشتر مسائل صحبت کرده‌ایم و تصمیم در مورد حضور او در ترکیب اصلی تصمیمی منطقی بود.»

آیا فکر می‌کنید شایستگی ادامه‌ کار به‌ عنوان سرمربی در فصل آینده را به دست آورده‌اید؟ حتی علاوه بر اتفاقات دو ماه آینده؟

«اصلاً نگرانم نمی‌کند. بارها گفته‌ام: تا روزی که باشگاه من را بخواهد، اینجا خواهم بود. بسیار خوشحالم و تنها هدفم کمک به بازیکنان برای کسب قهرمانی است. این چیزی است که می‌خواهم، این که رئال مادرید به فتح جام‌ها ادامه دهد. می‌خواهم کمک کنم، بخشی از کارم را انجام دهم اما مهم این است که رئال مادرید برنده شود. هر کسی که روی این صندلی بنشیند، اگر رئال مادرید ببرد، من خوشحال خواهم بود و این تنها هدفم است.»

آیا جامعه‌ فوتبال با مشکل نژادپرستی روبرو است؟

«باور ندارم اسپانیا کشوری نژادپرست باشد. اگر چنین بود، هر آخر هفته مشکل داشتیم. باید برخی رفتارها را از بین ببریم، چیزهایی که نمی‌توانم تغییر دهم. اما همچنان از این موضوع دفاع خواهم کرد. اسپانیا باید به مبارزه برای حذف این‌گونه نگرش‌ها ادامه دهد، ولی کشور بزرگی است و بسیار روادار. نباید تعمیم دهیم اما باید با همان قدرت و اراده به این مبارزه ادامه دهیم.»

شرایط تیم را در دو ماه پایانی فصل چگونه می‌بینید؟

«در همان جایگاهی هستیم که می‌خواستیم باشیم: در حال مبارزه برای لالیگا و لیگ قهرمانان. اما فعلاً باید بر مایورکا تمرکز کنیم چون در هر بازی برای همه‌ چیز بازی می‌کنیم و هیچ حاشیه‌ی خطایی نداریم. مایورکا بازی بسیار دشواری است، یکی از آن مسابقاتی که برای من زنگ خطر است، به خاطر شرایط، به‌ خاطر حریف، به‌ خاطر سختی پس از وقفه دیدارهای ملی… اما از نحوه‌ تمرین بازیکنان بسیار مطمئنم. آنها را مشتاق و متمرکز بر مبارزه برای همه‌ چیز می‌بینم، آگاه از این‌ که آسان نخواهد بود، اما ما رئال مادرید هستیم و باید در هر مسابقه این را نشان دهیم. وقتی بهار فرا می‌رسد، این باشگاه همیشه بهترین خود را نشان می‌دهد.»

آیا برنامه این بود که بلینگام برای تیم ملی انگلیس بازی کند؟

«من هیچ برنامه‌ای نداشتم. این سرمربی تیم ملی است که تصمیم می‌گیرد، مثل همه‌ کشورها. اما هیچ مشکلی نیست که او برای انگلیس بازی نکرد، همان‌طور که اگر بازی کرده بود هم مشکلی نبود. خوشحالم که برگشته است و از این‌جا، کم‌ کم به ترکیب بازمی‌گردد.»

برنامه‌تان برای براهیم چیست؟

«باید به بازی کردن ادامه دهد. از شرایط سختی بیرون آمده اما سخت جنگیده و نشان داده چه بازیکن بزرگی است. ترکیب ما فوق‌العاده است و به همه‌شان نیاز خواهم داشت.»

وینیسیوس چطور است؟

«خوب، خوب. معلوم است که کارلتو خیلی به او استراحت نداده است! (می‌خندد) اما فشار رئال مادرید تقریباً مشابه فشار تیم ملیِ برزیل است. با حجم زیادی از دقایق بازی بازمی‌گردد اما بعداً تصمیم خواهیم گرفت.»

