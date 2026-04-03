طارمی و حساب کشی در پلی آف لیگ برتر یونان
المپیاکوس در این فصل یک برگ برنده بزرگ در بازیهای حساس داشته؛ نام او مهدی طارمی است.
به گزارش ایلنا، بازیکنان ملیپوش المپیاکوس به اردوی خود بازگشتند و آستینهای خود را بالا زدند و آمادهسازی خود را پیش از دربی مقابل آاک در روز یکشنبه در ورزشگاه مملو از تماشاگر جی. کارایسکاکیس آغاز کردند.
در بین ملیپوشان تیم یونانی مهدی طارمی با ایران عالی بود، حتی بازوبند کاپیتانی را هم بست، همانطور که در دو بازی دوستانه مقابل نیجریه و کاستاریکا، در آنتالیای ترکیه، سه گل زد و یک پاس گل داد.
مهاجم ایرانی که در تقابل با تیمهای مدعی، نقشی فراتر از یک بازیکن معمولی ایفا کرده و امتیازاتی حیاتی را برای تیمش به ارمغان آورده است. او در المپیاکوس نقشی کمتر تعیین کننده نسبت به مهاجم مراکشی و سرشناس تیم الکعبی دارد اما شاید در حساسترین بخش فصل قدرت را از ایوب بگیرد یا حداقل این سهم بین هردو به صورت مساوی تقسیم شود!
در حالی که هنوز تصمیم نهایی مندلیبار سرمربی تیم یونانی درباره استفاده از سیستم دو مهاجمه در مسابقات تعیین کننده در مرحله پلیف مشخص نشده، اما این ایده بهطور جدی روی میز قرار دارد؛ تصمیمی که میتواند طارمی را در ترکیب اصلی تثبیت کند. هرچند برخی معتقدند این ترکیب کارایی لازم را ندارد، اما سرمربی المپیاکوس بهدنبال غافلگیر کردن رقبا، بهویژه در دیدارهای بزرگ است.
نگاهی به عملکرد المپیاکوس در بازیهای بزرگ لیگ یونان نشان میدهد این تیم از ۶ دیدار مهم تنها ۶ امتیاز گرفته؛ آماری که چندان رضایتبخش نیست. اما نکته کلیدی اینجاست: طارمی در ۵ مورد از این بازیها نقشی مستقیم و تعیینکننده داشته و سهم بزرگی در کسب امتیازات ایفا کرده است.
* در دیدار مقابل پاناتینایکوس، طارمی در دقایق پایانی به زمین آمد و در کنار ایوب الکعبی قرار گرفت. در صحنه گل تساوی، پاس پودنسه را بهخوبی دریافت کرد و با یک پاس هوشمندانه، ایوب الکعبی را در موقعیت گل قرار داد تا بازی در وقتهای تلفشده ۱-۱ شود و تیمش از شکست فرار کند.
* در بازی خانگی برابر آ.ا.ک آتن، این طارمی بود که پنالتی گرفت؛ ضربهای که به گل اول تبدیل شد. او سپس خودش گل دوم را به ثمر رساند تا المپیاکوس به تنها پیروزیاش در بازیهای بزرگ این فصل برسد.
* در دیدار خارج از خانه مقابل همین تیم در نیافیلادلفیا، طارمی بار دیگر در لحظهای حساس ظاهر شد و با گل کردن پنالتی در وقتهای اضافه، یک امتیاز ارزشمند برای تیمش حفظ کرد.
این مهاجم باتجربه بار دیگر نشان داده که در بازیهای بزرگ، یک مهره تعیینکننده است؛ هرچند نتایج تیمی نشان میدهد برای تبدیل این درخششها به پیروزیهای بیشتر، او به حمایت و همراهی بیشتری از سوی همتیمیهایش نیاز دارد.
در همین مقطع، طارمی در فیفادی فروردین هم با پیراهن تیم ملی ایران در دو دیدار دوستانه در ترکیه، نمایش درخشانی داشت و بار دیگر آمادگی بالای خود را به رخ کشید؛ نشانهای واضح از اینکه او در یکی از بهترین فرمهای خود در ماههای اخیر قرار دارد و میتواند این روند را در سطح باشگاهی هم ادامه دهد.
پلیآف قهرمانی لیگ برتر یونان از شانزدهم فروردین آغاز شده و چهار تیم برتر فصل عادی، همان بیگ فور یونان شامل پائوک، المپیاکوس، پاناتینایکوس و آآک برای کسب عنوان قهرمانی و سهمیههای اروپایی به مصاف هم میروند.
این مرحله در شش هفته و بهصورت رفت و برگشت برگزار میشود و هر تیم شش دیدار پیشرو دارد. امتیازات کسبشده از فصل عادی نیز به این مرحله منتقل شده و همین موضوع باعث فشردگی جدول و حساسیت بالای رقابتها خواهد شد.
در چنین شرایطی، هر مسابقه حکم یک فینال را دارد و کوچکترین لغزش میتواند سرنوشت قهرمانی را تغییر دهد. رقابت نزدیک مدعیان باعث شده پیشبینی تیم قهرمان دشوار باشد و جزئیات فنی و درخشش بازیکنان کلیدی، نقش تعیینکنندهای در مسیر قهرمانی ایفا کند. این فشردگی و تقابل مستقیم مدعیان، پلیآف لیگ یونان را به جذابترین مرحله فصل تبدیل کرده است.