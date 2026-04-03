نیمار علیه قاضی میدان؛ ستاره برزیلی سکوتش را شکست

به گزارش ایلنا، کارت زردی که در دقیقه 40 نیمه دوم بازی از جیب داور بیرون آمد، خون نیمار را به جوش آورد. ستاره برزیلی سانتوس که از این جریمه حسابی شاکی بود، هم در جریان بازی به شدت به قاضی میدان اعتراض کرد و هم موقع بیرون رفتن از زمین نوک پیکان انتقاداتش را به سمت او نشانه گرفت.

جرقه این ماجرا زمانی زده شد که دیگو هرناندز با یک خطای خشن روی پای نیمار رفت و واکنش تند این بازیکن، یک درگیری جزئی را در مستطیل سبز رقم زد.

مهاجم سانتوس در پایان بازی حسابی از خجالت داور مسابقه درآمد و در این باره گفت: «این تصمیمات واقعا ناعادلانه است. در دقایق پایانی بازی و در حالی که اصلا نیازی نبود، یک تکل ناجوانمردانه روی پای من رفتند. تازه این بار اولشان هم نبود و سومین یا چهارمین باری بود که این کار را می‌کردند.

من فقط رفتم اعتراض کنم اما داور بلافاصله به من اخطار داد. ساویو کلا همین شکلی است، انگار امروز در حال و هوای عجیبی سیر می‌کرد و دلش می‌خواست ستاره زمین باشد. او به بازیکنان بی‌احترامی بزرگی می‌کند، اصلا اهل تعامل و حرف زدن نیست و فقط می‌خواهد صفر تا صد بازی را تحت کنترل خودش داشته باشد. او باید یاد بگیرد که چطور این شرایط را مدیریت کند، چون این طرز برخوردش اوج بی‌احترامی است.»

اما دردسرهای کوکا، سرمربی سانتوس، برای تقابل حساس با فلامینگو فقط به غیبت نیمار ختم نمی‌شود. رونی، دیگر مهاجم تیم هم به خاطر دریافت کارت زرد، از همراهی تیمش محروم شده است. لیست غایبان سانتوس به همین جا هم ختم نمی‌شود؛ وینیسیوس لیرا، مدافع چپ تیم، با یک مصدومیت شدید از ناحیه زانوی چپ دست و پنجه نرم می‌کند و احتمالا پرونده این فصل برایش بسته شده است.

در سمت راست خط دفاعی هم مایکه به دلیل مصرف یک داروی کورتیکواستروئیدی که جزو مواد ممنوعه و دوپینگ محسوب می‌شود، فعلا تحت مراقبت است و باید استراحت کند. گابریل منینو، هافبک تیم هم با کشیدگی عضله پشت ران پای راست مواجه شده و به لیست بلندبالای مصدومان اضافه شده است.

در لابه‌لای این اخبار بد، شاید تنها دلخوشی کادر فنی سانتوس بازگشت احتمالی گابریل باربوسا باشد. این بازیکن که از ناحیه ساق پای راست آسیب دیده بود، حالا به شرایط تمرین در زمین چمن برگشته است. گفتنی است سانتوس با برد شیرینی که مقابل رمو به دست آورد، 10 امتیازی شد و خودش را تا پله دوازدهم جدول رده‌بندی لیگ برزیل بالا کشید. ضمن اینکه آن‌ها با این پیروزی موفق شدند برای دومین بازی پیاپی کلین‌شیت کنند و دروازه‌شان را بسته نگه دارند.

