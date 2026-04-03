جزییات پرونده آلوز: پیروزی حقوقی تراکتور به ارزش 200 میلیارد

به گزارش ایلنا، روز پیش خبر پیروزی حقوقی بزرگ باشگاه تراکتور در پرونده ریکاردو آلوز توجه بسیاری از هواداران فوتبال در ایران را متوجه خود دید. جایی که این بازیکن با محرومیت ۴ ماهه و همچنین جریمه سنگین مالی مواجه شد تا شوک بزرگی به باشگاه زردپوش اصفهانی وارد شود.

این پرونده در شرایطی به نتیجه رسید که از زمان آغاز لیگ بیست و چهارم، جنجالی‌ترین پرونده بین‌المللی فوتبال ایران بود. محمدرضا زنوزی بعد از جدایی الوز بارها نسبت به اغوای این بازیکن از سوی سپاهان و همچنین فسخ غیرمجاز این بازیکن هشدار داده بود اما سپاهان معتقد بود که این بازیکن را به صورت مجاز به خدمت گرفته است.

*در همین خصوص خبرنگار ما اقدام به تهیه گزارش حقوقی در خصوص این پرونده کرده‌است:

** ریکاردو الوز بازیکن سه فصل گذشته تراکتوری‌ها در اردوی پیش فصل تراکتور شرکت نکرد اما به مالک باشگاه پیامی فرستاد و در آن درخواستی 300 هزار دلاری برای پیش‌پرداخت مطرح کرد در حالی که اصلا در مراحل آماده سازی حضور نداشت. هوشنگ نصیرزاده در سمت مشاور حقوقی تراکتور اقدام به ارسال اخطار (نوتیس) به این بازیکن کرد که باید در تمرین شرکت کند. او به این اخطاریه توجه نکرد.

او سپس مکالمات خود با باشگاه را از طریق یک وکیل و به صورت حقوقی ادامه داده و اعلام کرد قراردادی با تراکتور امضا نکرده الا قرارداد سفیدی که به صورت امانت در اختیار تراکتور بوده است. در پاسخ تراکتور ادعا کرد امکان ندارد که یک بازیکن حرفه‌ای مثل آلوز نزدیک به ۴۸ صفحه قرارداد سفید امضا را به باشگاهی تحویل بدهد .

متعاقبا باشگاه برای آلوز بلیتی برای سفر او از لیسبون به استانبول تهیه کرد تا حسن‌نیت نهایی خود را برای ادامه همکاری با بازیکن نشان بدهد اما این بلیت سوخت (لاشه این بلیت در مدارک وجود دارد). سپس آلوز صفحه ایمیل خود را بست که هیچ پیامی دریافت نکند و از طریق واتساپ هم ارسال پیام به او امکان‌پذیر نبود.

در همین حال تعداد اخطاریه برای حضور در تمرین به عدد پنج رسید. در این بین، باشگاه قرارداد ریکاردو آلوز را در اختیار سازمان لیگ قرار داد و کارت بازی او را دریافت کرد. در حالی که او مدعی بود هیچ قراردادی با این بازیکن ندارد.

با انتشار خبر قرارداد آلوز با سپاهان، هوشنگ نصیرزاده به طرفیت باشگاه تراکتور در یک لایحه ۶۳ صفحه‌ای با استناد به اخطاریه‌ها (نوتیس) و بلیت رزرو پرواز (لیسبون به استانبول) و یک نسخه قرارداد آلوز، از اتاق حل اختلاف فیفا درخواست کرد که بازیکن را برای نقض تعهدات قراردادی، محروم کرده و کل ارزش مبلغ قرارداد سه ساله او را که بالغ بر یک میلیون و دویست هزار دلار امریکا بوده، جریمه کند.

در همین راستا، قرارداد آلوز نیز به کارشناسان رسمی دادگستری برای خط ‌شناسی ارسال شد که با تطبیق امضای او و قراردادهای قبلی، مشخص شد که او شخصا قراردادها را امضا کرده است.

باشگاه تراکتور که از صفحه امضای قرارداد تصویربرداری کرده بود، این تصویر را در اختیار یک شرکت اماراتی (مستقر در دبی) قرار داد که سابقه همکاری پلیس بین‌الملل (اینترپل) داشت. این دفترحقوقی هم تایید کرد که ریکاردو آلوز در حال امضای قرارداد با باشگاه تراکتور است و اصالت فیلم نشان می‌دهد از هوش‌مصنوعی در فیلم استفاده نشده است.

پرونده برای رسیدگی به دفتر فیفا در میامی امریکا تحویل داده شد. قاضی رسیدگی‌کننده درخواست کرد علاوه بر مستندات در امارات و کارشناسان رسمی دادگستری، یک نسخه از قرارداد آلوز نیز به ایالات متحده پست شود.

باشگاه دو فقره قرارداد، یکی مربوط به فصل پیش با لوگوی قدیم و دیگری مربوط به قرارداد جدید با لوگوی فعلی باشگاه، برای مقایسه تهیه کرد که محمدرضا زنوزی آن را شخصا به استانبول منتقل کرده و به دفتر فیفا (در میامی) ارسال شد.

بعد از این، وکیل آلوز مجددا حرفهای گذشته را تکرار کرد و مدعی قرارداد سفید با تراکتور شد؛ موضوعی که اثبات آن بسیار سخت بود.

در ادامه، باشگاه از رافائل وکیل مشهور برزیلی تقاضا کرد که در لایحه نهایی برای دفاعیه به موضوع کمک کند. در نهایت اتاق حل اختلاف فیفا، به اتفاق آرا، حکم داد که قرارداد آلوز دارای اصالت بوده و شواهد نشان می‌دهد که او بعد از عقد قرارداد با تراکتور، تعهدات قراردادی خود را لغو کرده است. به همین دلیل، طبق مقررات نقل و انتقالات فیفا، به مدت چهار ماه، از فعالیت رسمی محروم و به میزان جمع سه سال قراردادی که امضا کرده بود، باید جریمه پرداخت کند.

جریمه و محرومیت دقیقا چقدر است؟

محرومیت ریکاردو آلوز به مدت چهار ماه و همچنین یک میلیون و ۲۵۰ هزار دلار امریکا خواهد بود که بر اساس نرخ امروز دلار۲۰۰ میلیارد تومان خواهد لود.

محرومیت از چه زمانی اعمال می‌شود؟

شروع محرومیت چهارماهه این بازیکن از همین دیروز (۱۳ فروردین ۱۴۰۵) – به محض شروع مسابقات - خواهد بود و تا مدت قید شده ادامه خواهد داشت. سپاهان اگر بتواند دستور موقت بگیرد محرومیت مانند پرونده بیرانوند متوقف می‌شود (تا زمان اعلام رای نهایی).

امکان استیناف وجود دارد؟

ریکاردو آلوز می‌تواند با مراجعه به دادگاه عالی ورزش (CAS) اقدام به تغییر حکم کند.

جریمه چه زمانی پرداخت خواهد شد؟

جریمه برخلاف محرومیت در زمان قطعی شدن حکم در دادگاه عالی ورزش باید پرداخت شود.

سپاهان نقش تضامنی خواهد داشت؟

فعلا شکایتی از باشگاه سپاهان صورت نپذیرفته است.

**دومین برد حقوقی بزرگ تراکتور

بعد از گرفتن دستور موقت بیرانوند برای حضور در مسابقات، محرومیت الوز دومین موفقیت و پیروزی حقوقی بین‌المللی تراکتور در این فصل بود که به واسطه همکاری یک تیم حقوقی ایرانی (با حضور نصیرزاده) و رافائل کی‌روش (وکیل برزیلی) اتفاق افتاد، درحالیکه بازیکن پرتغالی هم سه وکیل به‌نام را مامور این پرونده کرده بود.

