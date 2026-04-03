واکنش تند ستاره فوتسال ایران به اظهارات ترامپ
محمدرضا سنگسفیدی، ملیپوش فوتسال ایران، به ادعای اخیر رئیسجمهور آمریکا درباره بازگرداندن ایران به «عصر حجر» واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، در پی اظهارات تازه دونالد ترامپ که مدعی شده بود ایران را به «عصر حجر» بازمیگرداند، این صحبتها با واکنشهای زیادی در فضای مجازی و میان چهرههای ورزشی ایران همراه شد.
محمدرضا سنگسفیدی، ستاره فوتسال ایران و پرافتخارترین بازیکن لیگ برتر، نیز در صفحه شخصی خود به این ادعا پاسخ داد. او نوشت: «ایرانیان در عصر حجر حیوانات وحشی را رام میکردند؛ بد نیست برگردیم به عصر حجر تا حیوانات آمریکایی را رام کنیم.»