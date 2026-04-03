لوو بر نیمکت غنا؛ سورپرایز بزرگ در مسیر جام جهانی
یواخیم لوو، سرمربی قهرمان جهان با آلمان، در آستانه نشستن روی نیمکت تیم ملی غنا قرار دارد.
به گزارش ایلنا، خبرهای داغی از قاره سیاه به گوش میرسد؛ ظاهراً یواخیم لوو، سرمربی نامآشنای آلمانی، فقط یک امضا تا نشستن روی نیمکت تیم ملی غنا فاصله دارد. منابع محلی تایید کردهاند که مذاکرات فدراسیون فوتبال این کشور با لوو به مراحل پایانی رسیده و قرار است او سکاندار «ستارههای سیاه» در مسیر پرپیچوخم جام جهانی 2026 باشد؛ تورنمنتی که قرار است هیجان آن به طور مشترک در کشورهای آمریکا، مکزیک و کانادا تجربه شود.
زمزمههای این انتقال نشان میدهد که فقط بر سر یکسری بندهای جزئی بحث مانده و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، این مرد آلمانی با دستمزدی در حدود ماهیانه 150 هزار یورو، قراردادش را رسمی خواهد کرد. مدیران فوتبال غنا همین چند روز پیش بود که بالاخره طاقتشان طاق شد و حکم اخراج اتو آدو را دستش دادند. آدو که تقریباً 2 سال هدایت غناییها را در دست داشت، در ماههای گذشته بدترین روزهای دوران مربیگریاش را سپری کرد و نتوانست کشتی طوفانزده این تیم را به ساحل آرامش برساند.
نگاهی به کارنامه اخیر غنا عمق فاجعه را به خوبی نشان میدهد؛ آنها در 4 مسابقه پیاپی رنگ برد و حتی مساوی را هم ندیدهاند و فقط طعم تلخ شکست را چشیدهاند. این تیم آفریقایی که در حال حاضر روی پله 72 رنکینگ فیفا قرار گرفته است، در فیفادی نوامبر با نتایج 2-0 و 1-0 به ترتیب مغلوب ژاپن و کره جنوبی شد. اوضاع در بازیهای ملی اخیر هم اصلاً تعریفی نداشت و آنها با نتیجه سنگین 5-1 مقابل اتریش تحقیر شدند و برابر آلمان هم 2-1 بازی را واگذار کردند.
با این اوضاع آشفته، سران فوتبال غنا به آب و آتش میزنند تا هرچه سریعتر و قبل از شروع تب و تاب جام جهانی، یواخیم لوو را به عنوان ناجی خود معرفی کنند. آنها امید زیادی دارند تا با تکیه بر دانش و تجربه این تئوریسین بزرگ که در جام جهانی 2014 با پیروزی 1-0 برابر آرژانتین، جام قهرمانی را برای ژرمنها به ارمغان آورد، فرمول موفقیت را پیدا کنند و در جام جهانی پیش رو شگفتیساز شوند.