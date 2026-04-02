بمب آنفیلد ترکید
ستاره گرانقیمت لیورپول دوباره در دسترس شد
پس از هفتهها دوری و نگرانی، ایساک با عبور از مصدومیت شدید به تمرینات لیورپول بازگشت.
به گزارش ایلنا، الکساندر ایساک بالاخره به مستطیل سبز بازگشت. آرنه اشلوت، سرمربی لکلکها، امروز رسماً تایید کرد که ستاره سوئدی خط حملهاش دوباره پابه توپ شده و در تمرینات گروهی حضور دارد.
این مهاجم 26 ساله در روزهای پایانی سال 2025 با یک بدشانسی بزرگ روبهرو شد و در جریان نبرد لیگ برتری مقابل تاتنهام، به دلیل گیر کردن پایش میان پاهای مدافع حریف، با شکستگی مضاعف استخوان نازکنی و آسیبدیدگی شدید مچ پا زمین بازی را ترک کرد.
او در اواخر دسامبر زیر تیغ جراحی رفت و از آن روز دیگر نتوانست پیراهن لیورپول را به تن کند. حالا درست بعد از مسجل شدن صعود تیم ملی سوئد به جام جهانی 2026، ایساک دوباره در دسترس کادرفنی قرار گرفته است.
بازگشت او در بهترین زمان ممکن رقم خورده؛ چرا که انگلیسیها هفته آینده باید در دور رفت از مرحله یکچهارم نهایی چمپیونزلیگ در یک نبرد بسیار مهم به مصاف پاریسنژرمن بروند و این تقابل حساس، فرصت طلایی آنها برای جبران نتایج ناامیدکننده اخیرشان در لیگ داخلی به حساب میآید.
تا اینجای کار، موتور گلزنی ایساک در ترکیب لیورپول روشن نشده است؛ البته او در این ناکامی تنها نیست و خریدهای نجومی دیگر باشگاه مثل فلوریان ویرتز و جرمی فریمپونگ هم هنوز نتوانستهاند در حد و اندازههای برچسبهای چند میلیون یورویی خود ظاهر شوند.
با این وجود، لکلکها به شدت تشنه گلزنیهای مهاجم سوئدیشان هستند. آمار او در این فصل لیگ برتر تنها 2 گل بوده که در قیاس با رکورد خیرهکننده 23 گل فصل قبلش با پیراهن نیوکاسل، یک افت فاحش را نشان میدهد.
فراموش نکنیم که ایساک در سال 2025 بیشک جزو سه بازیکن برتر مسابقات بود و همین درخشش باعث شد تا مدیران لیورپول در ماه سپتامبر با پرداخت مبلغ سرسامآور 150 میلیون یورو، رکورد نقلوانتقالات تاریخ فوتبال انگلیس را جابهجا کنند و او را به خدمت بگیرند.
در ابتدای فصل و با توجه به اینکه شاگردان اشلوت به عنوان مدافع عنوان قهرمانی پا به مسابقات گذاشتند، سطح توقعات از این انتقال تاریخی به شدت بالا بود.
حالا و با گذشت چند ماه سخت، بازگشت این ستاره سوئدی میتواند خونی تازه در رگهای لیورپول جاری کند و همان جرقه امیدی باشد که آنفیلدیها برای اوجگیری دوباره، صعود در جدول و نجات فصل خود به آن نیاز مبرم دارند.