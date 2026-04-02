به گزارش ایلنا، فوتبال عراق یکی از تاریخی‌ترین شب‌های خود را تجربه کرد؛ جایی که تیم ملی این کشور در دیدار پلی‌آف مقدماتی جام جهانی آمریکا برابر بولیوی به میدان رفت و با پیروزی ۲ بر ۱ جواز حضور در جام جهانی را به دست آورد.

شاگردان گراهام آرنولد در این مسابقه نمایشی منظم و مؤثر ارائه دادند و با عملکردی حساب‌شده توانستند حریف خود را شکست دهند. این صعود برای فوتبال عراق اهمیت زیادی دارد، چرا که این تیم پس از ۴۰ سال دوباره حضور در جام جهانی را تجربه خواهد کرد.

پس از سوت پایان مسابقه، موجی از شادی سراسر عراق را فرا گرفت و هواداران فوتبال در شهرهای مختلف به خیابان‌ها آمدند تا این موفقیت تاریخی را جشن بگیرند. دولت عراق نیز به مناسبت این صعود، دو روز تعطیل رسمی اعلام کرد تا مردم بتوانند این دستاورد را جشن بگیرند.

در حاشیه این اتفاق، نام علیرضا منصوریان نیز مورد توجه رسانه‌ها و هواداران عراقی قرار گرفت. سرمربی ایرانی تیم الطلبه پیش از این مسابقه نتیجه ۲ بر ۱ به سود عراق را پیش‌بینی کرده بود و حالا با تحقق دقیق این پیش‌بینی، به یکی از سوژه‌های داغ شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های عراق تبدیل شده است.

