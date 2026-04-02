شجاع: تیم ملی در وضعیت صعودی است/هر دو بازی ما در ترکیه باکیفیت بود
شجاع خلیلزاده معتقد است تیم ملی ایران به هماهنگی، انسجام و شرایط ایدهآل رسیده است.
به گزارش ایلنا، شجاع خلیلزاده که روز گذشته در ترکیب تیم ملی ایران در دیدار دوستانه با کاستاریکا به میدان رفت، در گفتوگو با رسانه رسمی باشگاه تراکتور اظهار داشت: علیرغم شرایط جنگی حاکم، ما به عنوان ورزشکاران حرفهای مسئولیت داشتیم تا آمادگی خود را حفظ کنیم؛ از اینرو با برنامههای ارسالی از سوی کادرفنی، تمرینات انفرادی منظمی را پشت سر گذاشته بودم. خوشبختانه در وقفه بازیهای ملی (فیفا دی)، اردوی بسیار خوبی در شهر آنتالیا برگزار شد که با تمرینات دقیق و تدابیر کادرفنی، توانستیم خیلی سریع به شرایط مطلوب مسابقه بازگردیم.
مدافع تیم ملی در ادامه عنوان کرد: طی این مدت دو بازی با تیمهای باکیفیتی انجام دادیم که فرصت خوبی برای کادرفنی بود تا برنامههای مختلف تاکتیکی را پیاده کرده و نفرات را در شرایط مسابقه محک بزنند. به نظرم با بازگشت بازیکنان مصدوم، تیم ملی اکنون به آن هماهنگی، انسجام و شرایط ایدهآل دست یافته است. نمایش مقتدرانه تیم در مقابل کاستاریکا و کسب آن پیروزی پرگل، به خوبی گویای وضعیت صعودی تیم ملی است.
وی در ادامه با ابراز همدلی با ملت ایران، افزود: در تمام طول اردوی ترکیه، قلب ما در ایران میتپید و مدام به فکر مردم عزیزمان بودیم. روح و فکر ما در کنار هموطنانمان است و امیدوارم این روزهای سخت به زودی به پایان برسد. شک ندارم که با شکست دشمن، بار دیگر آرامش و امنیت پایدار به میهن بازخواهد گشت.
کاپیتان تراکتور با محکوم کردن حملات دشمن تصریح کرد: برخلاف آنچه در برخی رسانههای مغرض مطرح میشود، دشمن وحشیانه به زیرساختهای ورزشی، فرهنگی، تاریخی و صنعتی حمله کرده است. همچنین حمله به مدرسه دخترانه در شهرستان میناب، مصداق بارز جنایت جنگی است.
مدافع تیم ملی با اشاره به ضرورت بیداری نهادهای بینالمللی ورزشی گفت: اقدام ارزشمند جناب آقای زنوزی در ارسال نامه به فیفا و باشگاههای بزرگ دنیا بسیار ستودنی و هوشمندانه بود و وقت آن رسیده که اهالی فوتبال در سراسر جهان نسبت به این جنایات و تخریب زیرساختهای ورزشی ایران واکنش نشان دهند.
خلیلزاده در پایان خاطرنشان کرد: به مردم شریف ایران اطمینان میدهم که ما بازیکنان برای دفاع از نام و اعتبار کشورمان، جانمان را هم فدا میکنیم. روزهای خوب حتماً بازخواهند گشت و ما بار دیگر در کنار هم از فوتبال لذت خواهیم برد.