بغداد غرق در جشن صعود به جام جهانی
با قطعی شدن صعود تیم ملی عراق به جام جهانی، موجی از شادی در سراسر این کشور به راه افتاد و هزاران نفر از هواداران فوتبال با حضور در خیابانهای بغداد و دیگر شهرها این موفقیت تاریخی را جشن گرفتند.
به گزارش ایلنا، پایتخت کشور عراق پس از برتری 2 بر 1 شیرهای بینالنهرین مقابل تیم ملی بولیوی و مسجل شدن بلیت سفر به مسابقات جام جهانی 2026، شاهد یک پایکوبی تاریخی و بینظیر بود. معابر اصلی شهر مملو از هوادارانی شد که تصاویری نادر از سرور و شادمانی عمومی را خلق کردند.
این موفقیت بزرگ که نقطه پایانی بر حسرت 40 ساله فوتبالدوستان عراقی جهت بازگشت به بزرگترین فستیوال فوتبالی دنیا بود، توفانی از احساسات و نشاط را در وجب به وجب این سرزمین پدید آورد.
بلافاصله با دمیده شدن در سوت قاضی میدان و قطعی شدن این حماسه، سیل عظیمی از شهروندان روانه بلوارها، میدانهای مهم و چهارراهها شدند. پرچمهای ملی عراق توسط شیفتگان فوتبال در آسمان به حرکت درآمد و آوای سرودهای میهنی و فریادهای حماسی در سراسر پایتخت پیچید.
حضور این خیل عظیم انسانی، گرههای ترافیکی شدیدی را در نقاط متعددی از بغداد ایجاد کرد و سیستم رفتوآمد شهری را با کندی روبهرو کرد. در پی این رویداد، هیئت دولت نیز برای ارج نهادن به این افتخارآفرینی عظیم، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه را تعطیل عمومی اعلام کرد؛ تدبیری که از ارزش والای این پیروزی برای جامعه پرده برمیداشت.
البته از آنجا که این بخشنامه دقیقاً در زمان آغاز ساعات کاری و آموزشی صادر گردید، خیل عظیمی از محصلان و پرسنل ادارات در مسیر تردد حضور داشتند که این مسئله خود بر شدت بار ترافیکی و شلوغی خیابانها افزود.
ویدیوها و عکسهای مخابره شده از بطن شهر، راوی لحظاتی ناب از یک سرور همگانی است؛ گذرگاهها به کانون جشنهای برنامهریزینشده و مردمی بدل گشتند، اتومبیلها با نمادهای ملی آراسته شدند و شماری از فوتبالدوستان با رفتن به روی سقف ماشینها، ضمن تکان دادن پرچمها، شعارهای حمایتگرانه سر میدادند.
دامنه این شادمانی به هیچ گروه خاصی محدود نمیشد و آحاد مردم، اعم از نسل جوان، خانوادهها و حتی افراد پا به سن گذاشته، دوشادوش یکدیگر در این کارناوال خیابانی سهیم بودند.
در لابهلای طنین ممتد بوق ماشینها و غریو مستانه هواداران، بغداد یکی از منحصربهفردترین روزهای تاریخ خود را سپری کرد؛ روزی که در آن شریانهای ارتباطی شهر پیش از آنکه با ترافیک مسدود گردند، از شدت این شادمانی بینظیر اصطلاحاً «خفه» شده بودند.
تماشای این قابهای پرشور مجدداً ثابت کرد که مستطیل سبز در عراق فراتر از یک رشته ورزشی است و در حقیقت جزئی جداییناپذیر از هویت یکپارچه و عامل اصلی اتحاد شهروندان محسوب میگردد.
راهیابی به مسابقات جام جهانی، نقطه عطفی بیبدیل برای این کشور به شمار میرود؛ اتفاقی که پس از دههها دوری، یک ملت را با یکدیگر همنوا کرد و حس امیدواری و غرور ملی را مجدداً به کوچهپسکوچههای پایتخت تزریق نمود.