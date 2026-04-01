مصلح: در شرایط جنگی ۲۲ نفر دنبال توپ بدوند که چه؟
مدافع باتجربه فوتبال ایران با اشاره به شرایط جنگی و وقفه طولانی در مسابقات تأکید کرد که تصمیمگیری درباره ادامه لیگ برتر باید با بررسی دقیق و نظرخواهی از بازیکنان و مربیان انجام شود، چرا که برگزاری فشرده بازیها میتواند سلامت بازیکنان را به خطر بیندازد.
به گزارش ایلنا، شایان مصلح، مدافع باتجربه فوتبال ایران، در گفتوگویی درباره وضعیت نامشخص ادامه مسابقات لیگ برتر تأکید کرد که تصمیمگیری درباره برگزاری بازیها باید با بررسی دقیق همه جوانب و با نظرخواهی از اهالی فوتبال انجام شود.
او در ابتدای صحبتهایش گفت: برای برگزاری لیگ باید حتماً یک کار کارشناسی دقیق انجام شود و همه جوانب را در نظر بگیرند. در شرایط عادی وقتی یک فصل تمام میشود، تیمها حدود یک ماه استراحت میکنند و بعد از آن نزدیک به دو ماه تمرینات بدنسازی و آمادهسازی دارند تا برای شروع فصل جدید آماده شوند.
مصلح ادامه داد: الان نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ روز است که مسابقات تعطیل بوده و تیمها عملاً در استراحت بودهاند. اگر حتی چند روز دیگر هم این وضعیت ادامه داشته باشد، بعد از چنین وقفهای نمیشود با دو هفته تمرین بدنسازی وارد مسابقات شد و انتظار داشت تیمها در مدت کوتاهی مثلاً ۲۰ تا ۲۵ روز، ۹ بازی را با فاصله سه روز یکبار برگزار کنند. چنین فشاری روی بازیکنان میتواند باعث افزایش شدید مصدومیتها شود.
او افزود: در لیگهای بزرگ دنیا مثل لیگ انگلیس هم معمولاً بازیها هر چهار روز یکبار برگزار میشود، اما اگر قرار باشد در زمینهایی که بعد از چند مسابقه کیفیتشان پایین میآید هر سه روز یکبار بازی کنیم، قطعاً خطر مصدومیتها چند برابر خواهد شد. در فوتبال حرفهای مهمترین اصل از نگاه فیفا، سلامت و امنیت بازیکنان است و نباید این موضوع نادیده گرفته شود.
مدافع فوتبال ایران با اشاره به شرایط امنیتی کشور گفت: مسئله فقط فوتبال نیست. بازیکنان خانواده دارند و طبیعی است که در شرایط جنگی اولویت آنها امنیت خانوادههایشان باشد. خیلی از بازیکنان الان در شهرهای مختلف هستند و برخی هم خانوادههایشان را به مناطق امنتر بردهاند. در چنین شرایطی واقعاً سخت است که از یک بازیکن انتظار داشته باشیم با آرامش به تمرین و مسابقه فکر کند.
مصلح ادامه داد: بسیاری از بازیکنان جوان هستند و خانوادههایشان اجازه نمیدهند در این شرایط از شهرشان خارج شوند. از طرفی تعداد زیادی از بازیکنان هم متأهل هستند و نمیتوانند خانوادهشان را در شرایط نامطمئن رها کنند و برای فوتبال به شهر دیگری بروند. وقتی امنیت جانی مطرح است، طبیعتاً فوتبال در اولویت بعدی قرار میگیرد.
او درباره تصمیمگیری برای ادامه لیگ گفت: بهتر است مسئولان سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال قبل از هر تصمیمی با بازیکنان، کاپیتانهای تیمها و مربیان صحبت کنند. کسانی که در فوتبال هستند بهتر از هر کسی شرایط را درک میکنند و میتوانند درباره ادامه مسابقات نظر بدهند. نباید افرادی که در فضای فوتبال حضور ندارند درباره آینده فوتبالی بازیکنان تصمیم بگیرند.
مصلح همچنین به پیامدهای فنی و اقتصادی برگزاری فشرده مسابقات اشاره کرد و گفت: اگر مسابقات با این فشار برگزار شود، احتمال مصدومیت بالا میرود و این مسئله هم برای بازیکنان و هم برای باشگاهها مشکلساز میشود. برخی بازیکنان برای فصل آینده قرارداد ندارند و مصدومیت میتواند آینده حرفهای آنها را تحت تأثیر قرار دهد. از طرف دیگر اگر بازیکنان قرارداد داشته باشند و مصدوم شوند، بار مالی آن برای باشگاهها باقی میماند.
او در ادامه تأکید کرد: مسئله دیگر تیم ملی است. تیم ملی در آستانه رقابتهای مهمی مثل جام جهانی قرار دارد و اگر بازیکنان ملیپوش در این شرایط دچار مصدومیت شوند، این موضوع به فوتبال ملی هم آسیب میزند. به همین دلیل باید همه جوانب با دقت بررسی شود و تصمیمی منطقی گرفته شود.
مصلح درباره طرح برگزاری متمرکز مسابقات در یک استان نیز گفت: تا جایی که من با بازیکنان و مدیران تیمها صحبت کردهام، اکثر آنها با برگزاری متمرکز لیگ در یک استان مخالف هستند. هم هزینهها بسیار بالاتر میرود و هم شرایط و زیرساختها برای چنین کاری کاملاً مناسب نیست. تقریباً هر کسی که با او صحبت میکنیم، معتقد است در شرایط فعلی چنین تصمیمی منطقی نیست.
او در پایان گفت: اگر قرار است لیگ برای جامعه فوتبال برگزار شود، باید نظر فوتبالیها هم شنیده شود. شاید حتی لازم باشد تصمیمهای متفاوتی گرفته شود؛ مثلاً اگر شرایط مناسب نبود، لیگ امسال برگزار نشود و برای فصل آینده برنامهریزی جدیدی انجام شود. حتی میتوان با افزایش تعداد تیمها یا روشهای دیگر ساختار لیگ را تنظیم کرد. مهم این است که تصمیمها عجولانه و بدون بررسی گرفته نشود و سلامت و امنیت بازیکنان در اولویت قرار بگیرد.