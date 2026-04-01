بازگشت ترکیه به جام جهانی بعد از ۲۴ سال

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ترکیه با غلبه بر کوزوو در یک جدال سرنوشت‌ساز در مرحله پلی‌آف، توانست بلیت حضور در جام جهانی 2026 را به دست آورد. تک گل کرم آکتورکوغلو در این مسابقه کافی بود تا رؤیای بازگشت ترک‌ها به بزرگترین فستیوال فوتبالی جهان پس از گذشت بیش از دو دهه به واقعیت بپیوندد.

این موفقیت بزرگ با واکنش سریع رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، همراه شد. او در پیامی که به این مناسبت منتشر شد، گفت : «از صمیم قلب صعود تیم ملی‌مان به جام جهانی را تبریک می‌گویم و امیدوارم پس از ۲۴ سال، در این رقابت بزرگ بتوانیم پرچم کشورمان را با افتخار بالا ببریم.»

رئیس جمهور ترکیه در بخش دیگری از پیام خود به رویارویی با تیم‌های استرالیا، پاراگوئه و ایالات متحده در مرحله گروهی اشاره کرد و آرزو نمود تیم کشورش نه تنها نتایج درخشانی کسب کند، بلکه راهی مراحل بالاتر نیز بشود. البته این خوش‌بینی در حالی مطرح می‌شود که تحلیلگران ورزشی، تکرار موفقیت شگفت‌انگیز جام جهانی 2002 و کسب رتبه سوم را مسیری بسیار دشوار برای این تیم پیش‌بینی می‌کنند.

اردوغان با تأکید بر ایمان خود به توانایی‌های بازیکنان، اظهار داشت: «ما بر این باوریم که بازیکنان ما پیروزی‌های متوالی کسب خواهند کرد و موجبات افتخار ملت را فراهم می‌آورند.»

در اقدامی دیگر، وی طی یک تماس تلفنی مستقیم با کاروان تیم ملی، این موفقیت را به آن‌ها شادباش گفت. در این مکالمه، رئیس جمهور ترکیه از تلاش‌های وزیر ورزش، رئیس فدراسیون فوتبال، کادر فنی و تمامی بازیکنان قدردانی به عمل آورد و در مقابل، اعضای تیم نیز از حمایت‌های مستمر او سپاسگزاری کردند.

در همین راستا، رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه نیز با نگاهی به آینده، افق‌های بلندی را برای تیمش ترسیم کرد و اعلام نمود که هدف آن‌ها صرفاً یک حضور معمولی نیست، بلکه آن‌ها با سودای ارائه یک عملکرد درخشان و حتی فتح جام جهانی پا به این مسابقات خواهند گذاشت.

انتهای پیام/