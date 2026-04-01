منصوریان: برادرانمان به جام جهانی صعود کردند

به گزارش ایلنا، شیرهای بین‌النهرین در پیکار حساس شب گذشته خود در چارچوب مسابقات پلی‌آف راه‌یابی به جام جهانی، برابر تیم ملی بولیوی صف‌آرایی کردند و توانستند با ثبت پیروزی 2-1 مقابل این حریف، جواز حضور در بزرگترین آوردگاه فوتبالی جهان را به چنگ آورند. این دستاورد یک رویداد ماندگار و بی‌نظیر برای ورزش این کشور به شمار می‌آید، زیرا عراقی‌ها پس از گذشت 40 سال طلسم‌شکنی کرده و مسافر این تورنمنت معتبر شدند.

در همین راستا، علیرضا منصوریان که در حال حاضر هدایت باشگاه الطلبه را بر عهده دارد و روزهای درخشانی را در لیگ این کشور تجربه می‌کند و به واسطه کسب نتایج درخشان جایگاه خاصی در قلب دوست‌داران این تیم پیدا کرده، پیرامون این موفقیت بزرگ نماینده آسیا واکنش نشان داد.

این سرمربی ایرانی در این خصوص اظهار داشت: «از اعماق وجودم راه‌یابی تیم ملی فوتبال عراق به رقابت‌های جام جهانی را به ملت این کشور شادباش می‌گویم. اکنون عراق دوشادوش ایران، دو کشور دوست و برادر محسوب می‌شوند که در جام جهانی حضور پیدا خواهند کرد و این یک رخداد بسیار شگفت‌انگیز است.»

منصوریان در بخش دیگری از صحبت‌های خود افزود: «این یک جشن و پایکوبی حقیقی برای فوتبال عراق به حساب می‌آید و مردمان این سرزمین نیز به خاطر این صعود بزرگ سر از پا نمی‌شناسند. بنده در اینجا در قامت سرمربی الطلبه فعالیت می‌کنم و با تمام وجود حس کرده‌ام که فوتبال در عراق تا چه اندازه توسعه یافته و پیشرفت کرده است. از دیدگاه من، این صعود حق مسلم عراقی‌ها بود و این تیم حتی قادر است در مسابقات جام جهانی نیز حرف‌های فراوانی برای گفتن داشته باشد و تمامی اهالی فوتبال را شگفت‌زده کند.»

