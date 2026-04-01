تبریک فیفا به عراق؛ پیام اینفانتینو پس از صعود تاریخی
جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، با انتشار پیامی صعود تیم ملی عراق به جام جهانی را پس از چند دهه انتظار تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، به دنبال مسجل شدن حضور شیرهای بینالنهرین در جام جهانی فوتبال 2026 که به میزبانی مشترک ایالات متحده آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار خواهد شد، عالیترین مقام نهاد حاکم بر فوتبال جهان (فیفا) یعنی جیانی اینفانتینو، با انتشار متنی اختصاصی این موفقیت شگرف را به آنها شادباش گفت.
نماینده قاره آسیا با غلبه بر تیم ملی بولیوی با نتیجه 2-1 در نبرد سرنوشتساز پلیآف بینقارهای که در میان استقبال پرشور تماشاگران در استادیوم شهر مونتری مکزیک به انجام رسید، جواز حضور در این رقابتها را کسب نمود تا برای دومین مرتبه در پیشینه فوتبالی خود، طعم حضور در این رویداد بزرگ را بچشد.
اینفانتینو در پیام شادباش خود گفت: «راهیابی عراق به جام جهانی برای اولین بار پس از سال 1986 و دومین مرتبه در پیشینه این کشور، یک دستاورد عظیم و استثنایی محسوب میشود.
این کامیابی، یک نقطه عطف تاریخی در سیر تکامل فوتبال عراق به حساب میآید.» سکاندار فیفا ضمن ابراز خرسندی فراوان بابت حضور دوباره این تیم آسیایی در معتبرترین تورنمنت فوتبالی کره خاکی، در ادامه بیانیه خود تصریح کرد: «تیم ملی عراق از روحیه جنگندگی مثالزدنی، عزمی راسخ و استعدادهای ناب فوتبالی بهره میبرد و بدون تردید این خصایص در جام جهانی 2026 به معرض نمایش گذاشته خواهد شد.
این موفقیت بازتاب گستردهای در داخل مرزهای عراق به همراه دارد و ضمن الهامبخشی به نسلهای آتی بازیکنان و دوستداران فوتبال، خونی تازه در رگهای فوتبال این سرزمین به جریان خواهد انداخت.»
بالاترین مقام اجرایی فدراسیون بینالمللی فوتبال در بخش پایانی صحبتهای خود خاطرنشان ساخت: «تمامی ما در فیفا با اشتیاق فراوان در انتظار تماشای نمایشهای تیم ملی عراق در دوره آتی جام جهانی هستیم و برای این تیم در این مسابقات که قرار است وسیعترین دوره تاریخ جام جهانی به لحاظ شمار تیمهای حاضر باشد (48 تیم)، آرزوی کامیابی داریم. امیدوار هستم که تمامی افراد بتوانند از اتمسفر این تورنمنت و این لحظه شکوهمند تاریخی نهایت لذت را ببرند.»
فدراسیون فوتبال عراق برنامههای ویژه و مهمی برای آمادهسازی تیم ملی این کشور جهت حضور قوی در جام جهانی تدوین کند. مهمترین بازی دوستانه عراق پیش از شروع جام جهانی، بازی مقابل تیم ملی اسپانیا در ماه ژوئن (خرداد) خواهد بود.