حمله تند فونسکا به مدیران فوتبال کاستاریکا پس از شکست برابر ایران

به گزارش ایلنا، رولاندو فونسکا، مهاجم سابق و اسطوره‌ای تیم ملی کاستاریکا، پس از شکست سنگین این تیم برابر ایران، انتقادهای تندی را متوجه مدیران فوتبال کشورش کرد و آن‌ها را عامل اصلی وضعیت فعلی دانست.

فونسکا که پیش‌تر در یک برنامه تلویزیونی از عملکرد برخی بازیکنان مانند اورلاندو گالو، جفرسون برنس و گی‌یرمو ویالوبوس نیز انتقاد کرده بود، این بار تلاش کرد از کادر فنی تیم ملی دفاع کند. او با تبرئه فرناندو باتیستا از مسئولیت این شکست، تأکید کرد که مشکل اصلی در سطح مدیریتی و ساختاری فوتبال کاستاریکاست.

به گفته او، بحران فعلی فوتبال این کشور از زمان درخشش تاریخی در جام جهانی ۲۰۱۴ آغاز شده است؛ زمانی که به اعتقاد فونسکا، مدیریت فدراسیون نتوانست مسیر درستی برای ادامه پیشرفت فوتبال کاستاریکا طراحی کند.

او در این باره گفت: «از این نتیجه تعجب نکردم و حتی نگران هم نشدم. وقتی در فوتبال با تصمیم‌های بی‌برنامه و بی‌حساب روبه‌رو باشید، چنین نتایجی کاملاً طبیعی است.»

فونسکا با انتقاد از عملکرد کمیته اجرایی فدراسیون افزود: «بعد از سال‌ها مسیری که طی کرده‌ایم، اینکه از چنین نتیجه‌ای شوکه شویم ساده‌لوحانه است. ما با نهادی روبه‌رو هستیم که در تصمیم‌گیری‌ها ضعیف و بی‌ثبات است و برنامه مشخصی ندارد، بنابراین این نتایج قابل پیش‌بینی بود.»

او همچنین تأکید کرد که باتیستا مقصر این وضعیت نیست و تنها با واقعیت موجود در فوتبال کاستاریکا مواجه شده است. به گفته فونسکا، مربی تیم ملی اکنون باید همه ابعاد تیم را از نظر تاکتیکی، بدنی و ذهنی بررسی کند؛ چرا که سال‌ها کار اصولی در فوتبال این کشور انجام نشده است.

فونسکا در ادامه خاطرنشان کرد: «این شرایط نه تقصیر گوستاوو آلفارو است و نه باتیستا؛ بلکه نتیجه مدیریت ضعیفی است که حاضر نیست کمبودهای جدی فوتبال کاستاریکا را بپذیرد.»

او در پایان با اشاره به فردگرایی در ساختار مدیریتی فوتبال این کشور گفت: «مشکل این است که هرکس به منافع خودش فکر می‌کند، در حالی که این تصمیم‌ها بر کل فوتبال تأثیر می‌گذارد. حتی از نظر بدنی هم توان رقابت در سطح بالا را نداریم و این موضوع کاملاً مشخص است.»

به اعتقاد فونسکا، بحران فعلی تیم ملی کاستاریکا حاصل بیش از یک دهه ضعف در برنامه‌ریزی، مدیریت و بی‌توجهی به پرورش نسل جدید بازیکنان است.

