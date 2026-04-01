شوک برای داور سرشناس؛ مصدومیت رؤیای جام جهانی را تهدید کرد

به گزارش ایلنا، جمهوری دموکراتیک کنگو با کسب برتری 1-0 مقابل تیم ملی جامائیکا در دیدار حساس پلی‌آف، جواز حضور در جام جهانی 2026 به میزبانی مشترک ایالات متحده، کانادا و مکزیک را به دست آورد.

در جریان این نبرد نفس‌گیر که سرنوشت آن به وقت‌های اضافه کشیده شد، حادثه تلخی برای قاضی میدان، فاکوندو تیو، به وقوع پیوست. این داور اهل آرژانتین به واسطه آسیب‌دیدگی شدید از ناحیه زانو قادر به ادامه قضاوت نشد و در شرایطی که نیمه دوم وقت‌های اضافه جریان داشت، جای خود را به داریو هررا سپرد.

تیو با چشمانی اشک‌بار مستطیل سبز را ترک کرد؛ دلیل این اندوه عمیق آن است که با وجود عدم اعلام رسمی فیفا، وی به عنوان یکی از سوت‌زنان اصلی و نماینده کشور آرژانتین برای قضاوت در جام جهانی پیش رو در نظر گرفته شده بود.

این داور به زودی تحت معاینات دقیق پزشکی قرار خواهد گرفت تا میزان دقیق این مصدومیت ارزیابی گردد، با این امیدواری که آسیب وارده چندان حاد و نگران‌کننده نباشد.

روی ارسال یک ضربه کرنر، اکسل توانزبه موفق شد گل طلایی صعود کشورش را به ثمر برساند تا آن‌ها برای نخستین بار پس از رقابت‌های 1974 آلمان غربی، دوباره طعم حضور در این تورنمنت بزرگ را بچشند. در آن مقطع تاریخی، این تیم آفریقایی با عنوان زئیر پا به مسابقات گذاشته بود؛ نامی که تا سال 1997 بر روی این کشور قرار داشت و پس از اتمام دوران حکومت موبوتو سسه سکو، به عنوان فعلی یعنی جمهوری دموکراتیک کنگو تغییر پیدا کرد.

با غلبه بر جامائیکا و قطعی شدن صعود، مردان جمهوری دموکراتیک کنگو مستقیماً راهی گروه K در جام جهانی 2026 خواهند شد؛ جایی که باید به مصاف رقبای شناخته‌شده‌ای همچون تیم‌های ملی پرتغال، کلمبیا و ازبکستان بروند. تقابل‌های این گروه قرار است در استادیوم‌های مستقر در شهرهای میامی، هیوستون، مکزیکوسیتی و گوادالاخارا به انجام برسد.

انتهای پیام/