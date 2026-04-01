جشن سراسری در عراق؛ دولت دو روز تعطیلی اعلام کرد
پس از پیروزی و صعود عراق به جام جهانی، موج شادی در سراسر این کشور به راه افتاد و در پی برگزاری جشنهای گسترده مردمی، دولت عراق تصمیم گرفت دو روز تعطیلی عمومی اعلام کند.
به گزارش ایلنا، در پی مسجل شدن حضور شیرهای بینالنهرین در رقابتهای جام جهانی 2026، محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، با صدور دستوری ویژه تمامی فعالیتهای اداری و دولتی طی روزهای جاری (چهارشنبه) و آینده (پنجشنبه) را تعطیل اعلام نمود.
نهاد ریاست جمهوری عراق، با انتشار بیانیهای رسمی تأیید کرد که این تعطیلی سراسری، منحصراً برای جشن گرفتن موفقیت بزرگ و تاریخی ملیپوشان فوتبال این سرزمین در مسیر رسیدن به دور نهایی جام جهانی 2026 برنامهریزی شده است.
بامداد امروز، ستارگان فوتبال عراق در دیداری دراماتیک و سرشار از هیجان موفق شدند از سد نماینده آمریکای جنوبی یعنی بولیوی عبور کنند و طلسم 40 ساله عدم حضور در بزرگترین تورنمنت فوتبالی کره خاکی را با اقتدار بشکنند.
آنها با این پیروزی ارزشمند، نام خود را به عنوان آخرین مسافر قطار رقابتهای 2026 ثبت کردند و اکنون مردم این کشور، شور و شوقی وصفناپذیر، دقیقاً مشابه با حماسه فراموشنشدنی 8 آذر سال 1376 در تاریخ فوتبال ایران را با تمام وجود لمس میکنند.