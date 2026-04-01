هروه رنار در آستانه ترک نیمکت عربستان

به گزارش ایلنا و بر اساس گزارش نشریه معتبر اکیپ، شکست 2-1 در دیدار شب گذشته برابر تیم ملی صربستان، دورنمای آرامی را برای هروه رنار ترسیم نمی‌کند؛ به‌ویژه آنکه مطبوعات ورزشی عربستان از 3 ماه پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی و حتی قبل از برگزاری این مسابقه تدارکاتی، شایعات مربوط به برکناری وی را با جدیت منتشر کرده بودند.

پیشینه هجمه رسانه‌ها برای اخراج این سرمربی مسبوق به سابقه است، با این وجود، وی همچنان حمایت کامل و اعتماد ویژه عالی‌ترین مقام فدراسیون فوتبال این کشور را که پیوند دوستانه‌ای با او دارد، پشت سر خود می‌بیند.

ناکامی سنگین و شکست 4-0 در برابر تیم ملی مصر طی هفته‌های گذشته (27 مارس)، شرایط را به شدت بحرانی کرد و باعث شد جراید ورزشی خواهان قطع همکاری با او باشند.

هرچند در آن مقطع زمانی، رئیس فدراسیون به این استراتژیست فرانسوی قول مساعدت همه‌جانبه داد و صراحتاً مخالفت خود را با اتمام این همکاری اعلام نمود.

در حال حاضر، حق انتخاب نهایی در دستان خود رنار قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود که با توجه به نامساعد بودن بستر کاری، وی شخصاً خواهان فسخ قراردادش شود.

این مرد نیمکت‌نشین که پیش‌تر موفق شده بود شاهین‌های سبز را به جام جهانی 2022 هدایت کرده و با غلبه بر تیم ملی آرژانتین (با نتیجه جالب و عجیب 2-1) در مسابقه نخست، تاریخی‌ترین افتخار فوتبالی این سرزمین را رقم بزند، راهی زادگاهش شد تا سکان هدایت تیم ملی بانوان فرانسه را بر عهده بگیرد.

با این حال، مقامات سعودی پس از استخدام یک سرمربی با دستمزد نجومی یعنی روبرتو مانچینی و کسب نتایج دور از انتظار، مجدداً برای به خدمت گرفتن دوباره رنار بی‌تابی می‌کردند. این چهره فرانسوی در دومین مقطع حضورش، جواز صعود به جام جهانی را کسب کرد، اما با توجه به اصلاح قوانین داخلی لیگ که در حال حاضر مجوز استفاده از 8 لژیونر و 11 مهره مستقر در آسیا را به تیم‌های باشگاهی می‌دهد، با ترکیبی کاملاً دگرگون‌شده نسبت به دوره قبلی مواجه شد

وی مجبور شد شاگردانی را به اردو فراخواند که از شرایط مسابقه دور بودند و دقایق حضورشان در زمین بسیار محدود بود، مسئله‌ای که پیاده‌سازی تاکتیک‌هایش را با چالش جدی روبه‌رو ساخت.

رنار این معضل اساسی را با مدیریت فدراسیون در میان گذاشت؛ چرا که کسب نتایج مطلوب با ستارگانی که در تیم‌های مطرح خود صرفاً یک نیمکت‌نشین بودند، عملاً غیرممکن به نظر می‌رسید. وی در همان برهه در مصاحبه‌ای اذعان داشت: «در گذشته، این نفرات عضو تیم‌های رده پایین‌تر بودند، اما دست‌کم به طور مستمر در ترکیب اصلی قرار می‌گرفتند.» در نهایت، او در بازگرداندن طراوت به ترکیب تیم ناکام ماند و با وجود اینکه در دیدار روز سه‌شنبه برابر صربستان گل اول را به ثمر رساندند، اما در نهایت بیست و دومین باخت خود را تحت هدایت این مرد فرانسوی متحمل شدند.

به دنبال این ناکامی و تشدید هجمه‌های رسانه‌ای و انتقادات کارشناسان، احتمال می‌رود که رنار نیز مسیری مشابه ولید الرکراکی را در پیش گرفته و پیش از آغاز جام جهانی، از سمت خود کناره‌گیری کند.

هرچند احتمال پافشاری رئیس فدراسیون برای ابقای وی وجود دارد، اما کلید تصمیم‌گیری درباره آینده در دستان خود این سرمربی است و شواهد حاکی از اتمام قریب‌الوقوع این پروژه مشترک است.

در صورت استعفا، بعید نیست که وی گزینه‌های دیگری را بررسی کند؛ کما اینکه برقراری ارتباط از سوی فدراسیون فوتبال غنا که اخیراً به همکاری با اتو آدو پایان داده، امری کاملاً محتمل به نظر می‌رسد تا حداقل شرایط ذهنی و برنامه‌های آتی او را ارزیابی کنند.

این کشور آفریقایی همان جایی است که رنار ماجراجویی خود را به عنوان دستیار کلود لو روی آغاز کرد و پس از آن با در دست گرفتن سکان هدایت زامبیا و غلبه بر تیم قدرتمند ساحل عاج که ستارگانی چون دیدیه دروگبا و یحیی توره را در اختیار داشت، در مسابقات سال 2012 گابن، شگفتی‌سازترین دستاورد تاریخ جام ملت‌های آفریقا را به نام خود ثبت نمود.

پذیرش این پیشنهاد می‌تواند فصل تازه‌ای از چالش‌ها را برای این چهره فرانسوی رقم بزند و شانس حضور در سومین جام جهانی پیاپی (پس از تجربه سال 2018 با تیم ملی مراکش) را برای او فراهم آورد.

در گام نخست، باید منتظر ماند و دید که عالی‌ترین مقام فوتبال سعودی چه موضعی اتخاذ می‌کند و در گام بعدی، رویکرد فدراسیون غنا چگونه خواهد بود. البته دور از ذهن نیست که در این فاصله کوتاه $2$ ماهه تا سوت آغاز فستیوال جهانی، پیشنهادات تازه‌ای نیز روی میز قرار بگیرد؛ بنابراین تا به این لحظه، هیچ سناریویی به صورت قطعی روشن نشده است.

انتهای پیام/