پازل جام جهانی ۲۰۲۶ کامل شد؛ آخرین سهمیه به عراق رسید

به گزارش ایلنا، گروه‌بندی و فهرست نهایی تیمهای شرکت کننده در جام جهانی 2026 که قرار است به صورت مشترک در سه کشور آمریکا مکزیک و کانادا برگزار شود به این شرح است:

گروه A: مکزیک - کره جنوبی - آفریقا جنوبی - چک

گروه B: کانادا - سوئیس - قطر - بوسنی

گروه C: برزیل - مراکش - اسکاتلند - هاییتی

گروه D: آمریکا - استرالیا - پاراگوئه - ترکیه

گروه E: آلمان - اکوادور - ساحل عاج - کوراسائو

گروه F: هلند - ژاپن - تونس- سوئد

گروه G: بلژیک - ایران - مصر - نیوزلند

گروه H: اسپانیا - اروگوئه - عربستان - کیپ‌ورد

گروه I: فرانسه - سنگال - نروژ - عراق

گروه J: آرژانتین - اتریش - الجزایر - اردن

گروه K: پرتغال - کلمبیا - ازبکستان - کنگو

گروه L: انگلیس - کرواسی - پاناما - غنا

