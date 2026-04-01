پازل جام جهانی ۲۰۲۶ کامل شد؛ آخرین سهمیه به عراق رسید

پازل جام جهانی ۲۰۲۶ کامل شد؛ آخرین سهمیه به عراق رسید
با صعود عراق در بامداد امروز، فهرست ۴۸ تیم حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ نهایی شد و ترکیب گروه‌های دوازده‌گانه این رقابت‌ها شکل گرفت.

به گزارش ایلنا، گروه‌بندی و فهرست نهایی تیمهای شرکت کننده در جام جهانی 2026 که قرار است به صورت مشترک در سه کشور آمریکا مکزیک و کانادا برگزار شود به این شرح است:

گروه A: مکزیک - کره جنوبی - آفریقا جنوبی - چک

گروه B: کانادا - سوئیس - قطر - بوسنی

گروه C: برزیل - مراکش - اسکاتلند - هاییتی

گروه D: آمریکا - استرالیا - پاراگوئه - ترکیه

گروه E: آلمان - اکوادور - ساحل عاج - کوراسائو

گروه F: هلند - ژاپن - تونس- سوئد

گروه G: بلژیک - ایران - مصر - نیوزلند

گروه H: اسپانیا - اروگوئه - عربستان - کیپ‌ورد

گروه I: فرانسه - سنگال - نروژ - عراق

گروه J: آرژانتین - اتریش - الجزایر - اردن

گروه K: پرتغال - کلمبیا - ازبکستان - کنگو

گروه L: انگلیس - کرواسی - پاناما - غنا

پازل جام جهانی ۲۰۲۶ کامل شد؛ آخرین سهمیه به عراق رسید

