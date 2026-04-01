پازل جام جهانی ۲۰۲۶ کامل شد؛ آخرین سهمیه به عراق رسید
با صعود عراق در بامداد امروز، فهرست ۴۸ تیم حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ نهایی شد و ترکیب گروههای دوازدهگانه این رقابتها شکل گرفت.
به گزارش ایلنا، گروهبندی و فهرست نهایی تیمهای شرکت کننده در جام جهانی 2026 که قرار است به صورت مشترک در سه کشور آمریکا مکزیک و کانادا برگزار شود به این شرح است:
گروه A: مکزیک - کره جنوبی - آفریقا جنوبی - چک
گروه B: کانادا - سوئیس - قطر - بوسنی
گروه C: برزیل - مراکش - اسکاتلند - هاییتی
گروه D: آمریکا - استرالیا - پاراگوئه - ترکیه
گروه E: آلمان - اکوادور - ساحل عاج - کوراسائو
گروه F: هلند - ژاپن - تونس- سوئد
گروه G: بلژیک - ایران - مصر - نیوزلند
گروه H: اسپانیا - اروگوئه - عربستان - کیپورد
گروه I: فرانسه - سنگال - نروژ - عراق
گروه J: آرژانتین - اتریش - الجزایر - اردن
گروه K: پرتغال - کلمبیا - ازبکستان - کنگو
گروه L: انگلیس - کرواسی - پاناما - غنا