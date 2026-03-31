به گزارش ایلنا، شِیا رائل ویتست، بازیکن آمریکایی تیم بسکتبال بانوان استقلال در مصاحبه با سایت رسمی این باشگاه در رابطه با فصل گذشته و هم‌تیمی‌هایش گفت: «فصل گذشته از نظر بسکتبال بانوان یک موفقیت بزرگ برای استقلال بود. هم‌تیمی‌های من مهربان‌ترین هم‌تیمی‌هایی هستند که در خارج از کشورم داشته‌ام. من از روز اول گفتم که عاشق آن‌ها هستم و واقعا همین‌طور است. اگر به خاطر آن‌ها نبود، همچین نتیجه‌ای نمی‌گرفتیم.»

او همچنین در مورد سرنوشت فصل اخیر عنوان کرد: «وقتی مسابقات متوقف شد، ناامید‌کننده بود و برای من احساس ناتمامی باقی گذاشت. ما خیلی سخت تلاش کردیم، ساعت‌ها در روز، ساعت‌ها در ترافیک و ساعت‌ها در فیزیوتراپی. قهرمان شدن ‌می‌توانست همه این‌ها را کامل کند. هر چالشی که تیم با آن مواجه شد، قهرمانی ‌را برای ما خیلی مهم و معنادار کرد.»

شِیا رائل ویتست در خصوص شرایط جنگی ایران عنوان کرد: «در طول این مدتی که جنگ شروع شده، شرایط برای من سخت است. من قادر هستم که فقط یک سری از جوانب را ببینم، اما فقط برای ایران آرزوی بهترین‌ها را دارم و می‌خواهم ایران خوشحال باشد.»

دختر وفادار استقلال در پایان از دلایل ماندنش پرده برداشت: «تصمیم ماندن برای من خیلی راحت بود. من اینجا بودن را برای انرژی خودم ضروری دیدم و احساس کردم و احساس می‌کنم که امن هستم و امن خواهم ماند. می‌خواستم بتوانم با مردم ایران در هر زمان در ارتباط باشم و طبیعتاً ترک ایران، این امکان را برای من فراهم نمی‌کرد. من خوشحال هستم و به انتخاب خودم می‌بالم.»

