پایان ۱۶۹ روز دوری از برد

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز در دیداری دوستانه برابر کاستاریکا به میدان رفت و با عملکردی درخشان ۰-۵ پیروز شد. چهار گل در نیمه نخست و یک گل در نیمه دوم به ثمر رسید. مهدی طارمی دو بار دروازه حریف را باز کرد و علی قلی‌زاده، محمد محبی و مهدی قایدی دیگر گل‌های ایران را زدند.

شاگردان امیر قلعه‌نویی که پیش از این صعود زودهنگام به جام جهانی ۲۰۲۶ را قطعی کرده بودند، در ماه‌های گذشته روندی همراه با فراز و نشیب داشتند؛ از حضور در تورنمنت کافا و فیفادی مهر — که با باخت ۲-۱ مقابل روسیه و برد ۰-۲ برابر تانزانیا همراه بود — تا تورنمنت العین که با دو تساوی بدون گل مقابل کیپ‌ورد و ازبکستان پایان یافت.

در فیفادی اخیر نیز ایران ابتدا ۲-۱ به نیجریه باخت، اما در بازی دوم با پیروزی پرگل مقابل کاستاریکا علاوه بر بازگشت به مسیر برد، به ۱۶۹ روز انتظار برای ثبت یک پیروزی دیگر پایان داد و با روحیه‌ای مناسب مهیای حضور در جام جهانی شد.

