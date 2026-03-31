به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران که اردوی آماده‌سازی خود را از ابتدای سال در ترکیه آغاز کرده، در چارچوب تورنمنت چهارجانبه آنتالیا به مصاف تیم ملی کاستاریکا رفت و با برتری قاطع پنج بر صفر زمین مسابقه را ترک کرد. این دیدار در مجموعه ورزشی مردام آنتالیا برگزار شد.

ملی‌پوشان ایران بازی را هجومی آغاز کردند و در دقیقه ۱۱ به نخستین گل رسیدند. در این صحنه پس از توپ‌گیری در میانه میدان و ارسال پاس عمقی برای مهدی طارمی، این بازیکن توپ را در اختیار امیرحسین حسین‌زاده قرار داد و پاس سریع او به علی قلی‌زاده رسید تا این بازیکن با ضربه‌ای دقیق دروازه کاستاریکا را باز کند.

فشار حملات ایران ادامه یافت و در دقیقه ۱۹ داور مسابقه پس از خطا روی حسین‌زاده در محوطه جریمه نقطه پنالتی را نشان داد. مهدی طارمی پشت توپ قرار گرفت و با ضربه‌ای خلاف جهت دروازه‌بان اختلاف را به دو گل افزایش داد.

شاگردان قلعه‌نویی در ادامه نیز حملات خود را متوقف نکردند. در دقیقه ۳۱ طارمی با حرکتی سریع از جناح چپ و ارسال پاس رو به عقب، محمد محبی را در موقعیت گلزنی قرار داد و این بازیکن با شوتی دقیق گل سوم ایران را به ثمر رساند. دو دقیقه بعد نیز داور برای دومین بار خطای بازیکنان کاستاریکا را پنالتی اعلام کرد و طارمی بار دیگر با ضربه‌ای مشابه گل چهارم را ثبت کرد تا نیمه نخست با برتری چهار بر صفر ایران به پایان برسد.

در نیمه دوم نیز روند بازی تغییر چندانی نداشت. مهدی قایدی که به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود، در دقیقه ۵۴ با شوتی تماشایی از پشت محوطه جریمه پنجمین گل ایران را به ثمر رساند و اختلاف را افزایش داد.

در ادامه هر دو تیم با انجام چند تعویض به دنبال تغییر روند مسابقه بودند، اما توپ دیگری از خط دروازه‌ها عبور نکرد و بازی با همان نتیجه پنج بر صفر به پایان رسید.

در حاشیه این مسابقه، جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال نیز در ورزشگاه حضور داشت و از نزدیک شاهد عملکرد تیم ملی ایران بود. همچنین بازیکنان ایران پیش از آغاز بازی با در دست داشتن تصاویری از کودکان و آثار تاریخی آسیب‌دیده، پیام همدردی خود را با مردم ایران نشان دادند.

این پیروزی در حالی به دست آمد که تیم ملی ایران چند روز پیش در نخستین بازی تدارکاتی خود در این اردو برابر نیجریه با نتیجه دو بر یک شکست خورده بود و دیدار با کاستاریکا دومین محک جدی شاگردان قلعه‌نویی در مسیر آماده‌سازی برای رقابت‌های پیش‌رو محسوب می‌شود.

