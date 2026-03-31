حمایت اینفانتینو از تیم ملی ایران تا جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، جیانی اینفانتینو در جریان حضور در اردوی تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار دوستانه مقابل کاستاریکا، با اشاره به پیام انسانی امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، اظهار کرد که جامعه فوتبال جهان در کنار مردم ایران قرار دارد و شرایط دشوار این روزها را درک می‌کند.

او با بیان اینکه فوتبال می‌تواند در شرایط سخت نقش مثبتی برای مردم ایفا کند، گفت: فوتبال این ظرفیت را دارد که مردم را کنار یکدیگر قرار دهد و پیام همبستگی و انسانیت را منتقل کند. به گفته او، فیفا تمرکزش را بر فوتبال گذاشته و به دنبال ورود به مسائل سیاسی نیست.

رئیس فیفا در ادامه به حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ اشاره کرد و افزود: تیم ملی ایران جواز حضور در این رقابت‌ها را به دست آورده و برنامه فیفا نیز این است که ایران در این تورنمنت حضور داشته باشد. او تاکید کرد شخصاً تلاش خواهد کرد تا تیم ملی ایران در مسیر آماده‌سازی برای جام جهانی با مشکل خاصی روبه‌رو نشود.

اینفانتینو همچنین خطاب به مسئولان تیم ملی گفت که در صورت نیاز به برگزاری اردو یا برنامه‌های آماده‌سازی در خارج از کشور، فیفا آماده همکاری است. به گفته او، از هم‌اکنون تا آغاز جام جهانی هر کمکی که لازم باشد برای تسهیل برنامه‌های تیم ملی انجام خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به جمعیت گسترده هواداران فوتبال در ایران گفت: میلیون‌ها نفر در داخل و خارج از کشور طرفدار تیم ملی هستند و این تیم برای مردم اهمیت زیادی دارد. او تاکید کرد فوتبال می‌تواند عاملی برای ایجاد امید و همدلی باشد.

رئیس فیفا در پاسخ به درخواست‌های مطرح شده از سوی کادر فنی و مسئولان تیم ملی نیز اظهار کرد که با وجود پیچیدگی برخی شرایط، تلاش خواهد شد بهترین امکانات برای آماده‌سازی تیم ملی ایران فراهم شود. او از مسئولان تیم خواست در صورت نیاز به برگزاری اردو، مسابقات دوستانه یا حل مسائل مربوط به سفر بازیکنان، با فیفا در تماس باشند.

اینفانتینو همچنین با اشاره به سفر طولانی خود برای حضور در این برنامه گفت که با وجود برگزاری مسابقات مقدماتی جام جهانی در نقاط مختلف جهان، برای دیدار با اعضای تیم ملی ایران به این اردو آمده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد شرایط دشوار منطقه هرچه زودتر پایان یابد و تاکید کرد که فوتبال باید حامل پیام صلح و انسانیت برای جهان باشد.

