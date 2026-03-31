تکذیب ادعای مخالفت قلعهنویی با ادامه برگزاری رقابتهای لیگ برتر
فدراسیون فوتبال ادعای مخالفت امیر قلعه نویی با برگزاری ادامه مسابقات لیگ برتر را تکذیب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از بخش رسانهای تیم ملی فوتبال ایران، درپی انتشار برخی شایعات درباره مخالفت امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی ـ با ادامه برگزاری مسابقات لیگ برتر، توضیحاتی برای شفافسازی این موضوع منتشر میشود.
بخش رسانهای تیم ملی اعلام میکند، قلعهنویی نهتنها با ادامه لیگ برتر مخالفتی نداشته، بلکه بهدلیل اهمیت آمادهسازی بازیکنان شاغل در لیگ برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، بر تداوم و اتمام این رقابتها تأکید میکند.
سرمربی محترم تیم ملی معتقد است که انجام کامل مسابقات لیگ باعث میشود ملیپوشان در ماههای منتهی به جام جهانی در شرایط مسابقه و آمادگی مطلوب قرار بگیرند و پس از پایان لیگ، با بهترین وضعیت جسمانی و فنی در اردوی آمادهسازی متصل به جام جهانی در اختیار کادر فنی قرار بگیرند.