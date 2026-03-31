گفتنش سخت است، اما احتمالاً این آخرین جام جهانی مسی است

به گزارش ایلنا، اسکالونی در نشست خبری که پیش از بازی آرژانتین و زامبیا تشکیل شد، به مدیریت دقایق بازی بازیکنان در این مسابقه دوستانه اشاره کرد. بخش قابل توجه صحبت‌های او به مسی و احتمال حضورش در جام جهانی بعدی مربوط بود.

مربی آرژانتین در بخشی از سخنان خود گفت: «مهم این است که مسی قبلاً جام جهانی را برده است. مهم این است که اگر در نهایت تصمیم بگیرد بیاید، از حضور در جام جهانی لذت ببرد. مهم این است که از بودن در این رقابت لذت ببرد؛ تورنمنتی که از نظر تئوری می‌تواند آخرین جام جهانی او باشد، هرچند من جرأت ندارم این کلمه را به‌کار ببرم.»

سرمربی آلبی‌سلسته تاکید کرد: «واقعاً کلمه دیگری برای گفتن نیست؛ مهم این است که لذت ببرد و من باز هم همین را تکرار می‌کنم. وقتی فوتبال را کنار می‌گذاری، همه این چیزها از بین می‌رود، به‌خصوص تجربه‌ای مثل جام جهانی. من فقط در یک جام جهانی بازی کردم و هنوز هم آن را به یاد دارم. تصور کنید؛ تجربه‌ای فراموش‌نشدنی است.»

اسکالونی در ادامه اضافه کرد: «تنها چیزی که می‌توانم به او بگویم این است که مسی لذت ببرد، کنار هم‌تیمی‌هایش باشد و همه چیز را همان‌طور که هست تجربه کند. البته می‌دانیم که لئو بسیار رقابت‌طلب است و در این موضوع هیچ شکی نیست، اما باید از این لحظه لذت ببرد؛ چون حق تصمیم‌گیری را به دست آورده و می‌تواند ببیند شرایط چگونه پیش می‌رود، بدون آن فشار همیشگی برای قهرمان شدن.»

اسکالونی در پایان گفت: «قبلاً هم گفته بودم که مسی مجبور نبود جام جهانی را ببرد و حالا که آن را برده، حتی بیشتر از قبل باید فقط از آن لذت ببرد. نه‌تنها ما آرژانتینی‌ها، بلکه تمام دنیا دوست دارند او را ببینند؛ چه در تمرین و چه در مسابقه. این چیزی است که همه انتظارش را دارند.»

