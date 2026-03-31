اعلام ترکیب ایران مقابل کاستاریکا

به گزارش ایلنا، ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برای دومین دیدار تدارکاتی فیفا دی ماه مارس مقابل کاستاریکا به شرح زیر اعلام شد:

سید حسین حسینی، دانیال اسماعیلی‌فر، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی، میلاد محمدی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، سامان قدوس، علی قلی‌زاده، محمد محبی، امیرحسین حسین‌زاده و مهدی طارمی

این بازی از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه ماردان آنتالیا برگزار خواهد شد.

