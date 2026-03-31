اعلام ترکیب ایران مقابل کاستاریکا

تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز در دومین دیدار تدارکاتی خود در فیفادی ماه مارس به مصاف تیم ملی کاستاریکا می‌رود.

به گزارش ایلنا، ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برای دومین دیدار تدارکاتی فیفا دی ماه مارس مقابل کاستاریکا به شرح زیر اعلام شد:

سید حسین حسینی، دانیال اسماعیلی‌فر، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی، میلاد محمدی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، سامان قدوس، علی قلی‌زاده، محمد محبی، امیرحسین حسین‌زاده و مهدی طارمی

این بازی از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه ماردان آنتالیا برگزار خواهد شد.

