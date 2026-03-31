بازگشت صدای جنجالی به بین اسپورت

به گزارش ایلنا، حفیظ دراجی، گزارشگر نام‌آشنای اهل الجزایر، پس از یک ماه دوری پرحاشیه از میکروفون‌های «beIN SPORTS»، سرانجام شب گذشته با روایت بازی تدارکاتی آلمان در برابر غنا به قاب تلویزیون برگشت.

غیبت چند هفته‌ای او، بازار شایعات را حسابی داغ کرده بود و حتی برخی از پایان کار او در این رسانه قطری سخن می‌گفتند. با این حال، مراجع رسمی تأیید کردند که این وقفه صرفاً یک مرخصی کوتاه بوده و جایگاه او کاملاً محفوظ است.

هرچند این دوری بیش از چند هفته طول نکشید، اما دوست‌داران صدای او در فضای مجازی با مزاح و اغراق، این زمان را معادل 50 سال دلتنگی توصیف کردند.

استقبال پرشور در شبکه‌های اجتماعی نشان داد که فقدان او در عرصه رسانه‌های ورزشی عرب‌زبان به شدت حس می‌شد و ظاهر جدید و حضور دوباره‌اش، خط بطلانی بر تمام گمانه‌زنی‌های منفی کشید.

اما این شروع مجدد، بدون حاشیه نماند. دراجی در اثنای گزارش خود، زمانی که قصد داشت پادشاهان قاره سیاه را بر اساس تعداد تاج‌گذاری‌هایشان در آفریقا ردیف کند، آماری ارائه داد که دردسرساز شد. او فهرست خود را این‌گونه بیان کرد: مصر با 7 جام بر بام قاره است، کامرون با 5، غنا با 4، نیجریه و ساحل عاج هر یک با 3، و در نهایت تیم‌های الجزایر، سنگال و جمهوری دموکراتیک کنگو با 2 قهرمانی در رده‌های بعدی ایستاده‌اند.

همین جملات کافی بود تا خشم فوتبال‌دوستان مراکشی شعله‌ور شود. آن‌ها معتقدند دراجی به شکلی هدفمند دستاوردهای کشورشان را سانسور کرده است. طبق ادعای این هواداران، پس از انصراف سنگال، کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF) یک جام به مراکش اختصاص داده و بدین ترتیب آن‌ها 2 قهرمانی دارند، در حالی که سهم سنگال تنها یک جام است؛ حقیقتی که گزارشگر الجزایری در رده‌بندی خود کاملاً از آن چشم‌پوشی کرد.

انتهای پیام/