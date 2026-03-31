بحران مالی در فوتبال آرژانتین: رئیس فدراسیون زیر تیغ دادگاه
در پی شکایت رسمی درباره بدهیهای سنگین و پرداختنشده، دستگاه قضایی آرژانتین حکم توقیف اموال رئیس فدراسیون فوتبال این کشور را صادر کرد.
به گزارش ایلنا، تنها به فاصله یک روز پس از آنکه کلودیو «چیکی» تاپیا نهمین سالگرد تکیه زدن بر صندلی ریاست نهاد حاکم بر فوتبال آرژانتین را جشن گرفت و با قاطعیت هرگونه تخلفی را در دوره مدیریت خود منکر شد، سیستم قضایی این کشور شوک بزرگی به او وارد کرد.
بر اساس احکام تازهای که در روز دوشنبه صادر شده است، فدراسیون فوتبال آرژانتین (AFA) به همراه شخص تاپیا و خزانهدار این مجموعه یعنی پابلو توویگینو، رسماً تحت تعقیب قانونی قرار گرفتهاند. در چارچوب این پرونده که توسط یک قاضی در حوزه جرایم اقتصادی با اتهام «تصرف غیرمجاز منابع تأمین اجتماعی» به جریان افتاده، روند برخورد قضایی با شخصیت حقوقی فدراسیون آغاز شده و دستور توقیف داراییهای این افراد به ارزش 350 میلیون پزو (تقریباً معادل 217 هزار یورو) صادر گردیده است.
این اقدامات حقوقی ریشه در تحقیقاتی دارد که پس از ثبت یک شکواییه در آژانس کنترل گمرک و درآمدهای آرژانتین (ARCA) کلید خورد. طبق مندرجات این شکایت، ادعا شده است که یک بدهی تسویهنشده هنگفت به مبلغ 19 میلیارد پزو (حدود 11 میلیون و 800 هزار یورو) وجود دارد.
همچنین، قاضی رسیدگیکننده مقرر کرده است که رئیس فدراسیون با وجود معافیت از حبس موقت، حق خروج از مرزهای آرژانتین را نخواهد داشت؛ مگر اینکه پای مأموریتهای رسمیِ کاملاً موجه و مستدل در میان باشد.