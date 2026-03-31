به گزارش ایلنا، در روزهای اخیر که رقابت‌های باشگاهی به دلیل فیفادی متوقف شده است، کارلو آنچلوتی نام مهاجم سرشناس برزیلی را در لیست نفرات مدنظر خود برای بازی‌های ملی قرار نداد. با این حال، همین غیبت سبب شد تا این بازیکن از اوقات فراغت به دست آمده نهایت بهره را ببرد و گوشه‌هایی از لحظات سپری‌شده در کانون خانواده و همچنین روتین تمرینات اختصاصی‌اش برای جلوگیری از آسیب‌دیدگی‌های احتمالی را در معرض دید عموم بگذارد.

علاوه بر این، این چهره برجسته در اظهارات خود به مسیر سخت و آزمون‌های پیش روی سلسائو، به ویژه نبرد حساس مقابل فرانسه پرداخت و از هجمه‌ها و استرس‌های شدیدی که پس از ورود مجدد به زادگاهش متحمل شده است، پرده برداشت.

نیمار در بخشی از صحبت‌های خود گفت: «بازیکن بودن بهای سختی دارد، در برزیل فشار شدید و خردکننده است. مردم بیش از حد تو را زیر فشار می‌گذارند. آن‌ها نمی‌فهمند که تو یک آدم معمولی هستی. اشکالی ندارد؛ وضعیت سختی است، من با همه این‌ها خیلی قدردان هستم، برای رسیدن به اینجا به شدت تلاش کرده‌ام و در نهایت یک انسان هستم.»

مهاجم سانتوس که به تازگی از مصدومیت رهایی پیدا کرده، درباره بازی دوستانه با فرانسه که به‌عنوان بازی آماده‌سازی برای جام جهانی برگزار شد با تمجید از کیلیان امباپه گفت: «کیلیان وقتی روبه‌روی دروازه قرار می‌گیرد اشتباه نمی‌کند.» نیمار در پاری‌سن‌ژرمن با این مهاجم فرانسوی هم‌تیمی بود.

نیمار که همچنان رویای حضور در فهرست ۲۶ نفره تیم ملی برزیل در جام جهانی 2026 را در سر دارد، در پیامی جاه‌طلبانه تاکید کرد: «جام جهانی در راه است و همه باید در بهترین سطح باشند. به پیش»

