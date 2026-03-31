به گزارش ایلنا، رسانه «گل ۲۴» در گزارشی درباره برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی لخ‌پوزنان تأکید کرده که تمدید قرارداد علی قلی‌زاده باید یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این باشگاه برای فصل آینده باشد. به نوشته این رسانه، لخ‌پوزنان برای حضور دوباره در رقابت‌های اروپایی نیاز دارد بهترین ترکیب ممکن را حفظ کند و قلی‌زاده یکی از کلیدی‌ترین مهره‌های تیم به شمار می‌رود.

در این گزارش آمده است که وینگر ایرانی با وجود ثبت پنج گل و دو پاس گل در این فصل، نقشی فراتر از آمار در موفقیت‌های تیم داشته و با توانایی‌های فنی خود می‌تواند جریان بازی را تغییر دهد. با این حال قرارداد این بازیکن در پایان فصل به اتمام می‌رسد و هنوز خبر رسمی درباره تمدید آن منتشر نشده است.

بخش دیگری از گزارش به احتمال جدایی قلی‌زاده اشاره دارد و از پرسپولیس به عنوان یکی از مشتریان این بازیکن نام برده است. همچنین گفته می‌شود او به مالک آپارتمان محل اقامتش در لهستان اطلاع داده که قصد تمدید اجاره را ندارد، موضوعی که شایعات درباره آینده‌اش را بیشتر کرده است.

با وجود این گمانه‌زنی‌ها، باشگاه لخ‌پوزنان آماده ارائه پیشنهادی جدید و قابل توجه برای حفظ این بازیکن ۳۰ ساله است. با این حال قلی‌زاده طبق قوانین می‌تواند پیش از پایان قراردادش با سایر تیم‌ها مذاکره کند.

در همین حال برخی منابع از علاقه چند باشگاه اروپایی، از جمله تیم‌هایی از بوندس‌لیگا، به این ستاره تیم ملی ایران خبر داده‌اند. حال باید دید قلی‌زاده در نهایت فصل آینده را در لخ‌پوزنان، تیمی دیگر در اروپا یا مقصدی متفاوت آغاز خواهد کرد.

