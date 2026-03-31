اشلوتربک: خبری از تمدید با دورتموند نیست
مدافع آلمانی بوروسیا دورتموند اعلام کرد هنوز هیچ توافقی برای تمدید قراردادش با این باشگاه انجام نشده است.
به گزارش ایلنا، نیکو اشلوتربک، گزارش چند روز پیش روزنامه بیلد مبنی بر دستیابی به توافق نهایی برای تمدید قرارداد با زردپوشان را به طور کامل تکذیب کرد؛ اتفاقی که شانس کوچ او در پنجره نقل و انتقالاتی ژوئن را زنده نگه میدارد. در این میان، کهکشانیهای شهر مادرید یکی از مقاصد احتمالی و علاقهمند به جذب وی به شمار میروند.
این بازیکن 26 ساله ژرمنها، دوشنبه شب و پس از خاتمه دیدار تدارکاتی تیم ملی آلمان در برابر غنا، به صراحت به گمانهزنیها پایان داد و نزدیک بودن تمدید تعهدش با تیم باشگاهی خود را رد کرد.
«خوشحالم که این سؤال را پرسیدید، چون آن را در اخبار خواندم. صادقانه بگویم، باید کاملاً آن را تکذیب کنم. متأسفانه هنوز به آن مرحله نرسیدهایم.»
سباستین کِل، مدیر ورزشی پیشین دورتموند که مذاکرات با این بازیکن را هدایت میکرد، از باشگاه آلمانی جدا شده است. اشلوتربک افزود: «مدت زیادی با سباستین مذاکره کردم. سباستین دیگر اینجا نیست. منتظر این سؤال بودم؛ آنچه گفته میشود درست نیست.»
اگرچه اعتبار قرارداد فعلی اشلوتربک با زنبورهای وستفالن تا پایان سال 2027 است، با این حال دور از انتظار نیست که در همین تابستان با رسیدن پیشنهادی چشمگیر و غیرقابل مقاومت، مسیر او از دورتموند جدا شود تا کادر مدیریتی باشگاه از ریسک خروج رایگان او در سالهای آتی جلوگیری کنند.
شنیدهها حاکی از آن است که سران تیم آلمانی برای نشستن پای میز مذاکره، روی رقمی نزدیک به 70 میلیون یورو حساب باز کردهاند؛ برچسب قیمتی که نشاندهنده جایگاه و ارزش بالای این مدافع در مارکت فعلی فوتبال جهان است.
تمایل رئال مادرید برای این انتقال، درست در مقطعی رسانهای شده که پرافتخارترین تیم اروپا قصد دارد تغییرات بنیادینی در ساختار تدافعی خود ایجاد کند. شواهد از درون تشکیلات باشگاه اسپانیایی نشان میدهد که نام داوید آلابا از برنامههای تاکتیکی فصل آتی خط خورده است و علاوه بر آن، استمرار حضور آنتونیو رودیگر در سانتیاگو برنابئو نیز با اما و اگرهای فراوانی روبرو است. مجموعه این عوامل و ابهامات موجب شده تا مدیران مادریدی با حساسیت بالایی، آلترناتیوهای موجود را برای تزریق قدرت به قلب خط دفاعی خود زیر ذرهبین ببرند.