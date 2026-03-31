بازگشت یاسر آسانی پیش از تقابل آلبانی با اوکراین

به گزارش ایلنا، تیم ملی آلبانی پس از شکست تلخ ۲ بر یک برابر لهستان و از دست دادن شانس صعود به جام جهانی ۲۰۲۶، اکنون خود را برای دیدار دوستانه مقابل اوکراین در شهر والنسیا آماده می‌کند؛ مسابقه‌ای که پایان‌بخش فیفادی فروردین برای شاگردان سیلوینیو خواهد بود.

یکی از نکات سؤال‌برانگیز بازی قبلی، غیبت کامل یاسر آسانی بود؛ بازیکنی که با درخشش در استقلال به مهره‌ای تأثیرگذار در تیم ملی آلبانی تبدیل شده است. حالا مشخص شده او در آستانه دیدار با لهستان با مشکلات بدنی روبه‌رو بوده و حتی در بخشی از تمرینات بعدی نیز به دلیل ضربه به زانوی راستش نتوانسته بود همراه تیم تمرین کند.

با این حال، خبر امیدوارکننده برای آلبانی این است که آسانی پس از چند روز استراحت و رسیدگی پزشکی، شرایط مطلوبی پیدا کرده و در آخرین تمرین بدون محدودیت کنار سایر بازیکنان کار کرده است.

در کنار بازگشت او، آلبانی همچنان با غیبت‌هایی مثل اردیان اسماعیلی و خروج ارنست موچی از اردو مواجه است، اما سیلوینیو امیدوار است حضور دوباره آسانی بتواند بخش مهمی از توان هجومی تیم را احیا کند.

دیدار آلبانی و اوکراین ساعت ۲۰:۴۵ در ورزشگاه استادی سیوتات د والنسیا برگزار می‌شود و نگاه‌ها بیش از همیشه به آسانی دوخته شده؛ بازیکنی که پس از یک غیبت بحث‌برانگیز، حالا آماده حضور دوباره در میدان است.

