خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدافع سابق مس رفسنجان در آستانه انتقال به بانکوک یونایتد

کد خبر : 1767674
لینک کوتاه کپی شد.

لی کی‌جه، مدافع کره‌ای که پس از آغاز ناآرامی‌ها قراردادش را با مس رفسنجان فسخ کرده بود، طبق گزارش رسانه‌های کره‌ای به تیم بانکوک یونایتد نزدیک شده است.

به گزارش ایلنا،  لی کی‌جه، مدافع کره‌ای فصل گذشته مس رفسنجان، پس از آغاز ناآرامی‌ها در ایران قراردادش را با این باشگاه فسخ کرد و کشور را ترک کرد. این بازیکن یکی از چند خارجی لیگ برتر بود که در آن مقطع ایران را ترک کردند.

طبق ادعای رسانه‌های کره‌ای، مذاکرات او با باشگاه بانکوک یونایتد تایلند در مراحل نهایی قرار دارد و اگر مشکل جدیدی پیش نیاید، فصل آینده در لیگ تایلند بازی خواهد کرد.

لی کی‌جه نخستین بازیکن خارجی است که پس از این اتفاقات، قراردادش را فسخ کرده و در آستانه پیوستن به تیمی جدید قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار