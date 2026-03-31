مدافع سابق مس رفسنجان در آستانه انتقال به بانکوک یونایتد

به گزارش ایلنا، لی کی‌جه، مدافع کره‌ای فصل گذشته مس رفسنجان، پس از آغاز ناآرامی‌ها در ایران قراردادش را با این باشگاه فسخ کرد و کشور را ترک کرد. این بازیکن یکی از چند خارجی لیگ برتر بود که در آن مقطع ایران را ترک کردند.

طبق ادعای رسانه‌های کره‌ای، مذاکرات او با باشگاه بانکوک یونایتد تایلند در مراحل نهایی قرار دارد و اگر مشکل جدیدی پیش نیاید، فصل آینده در لیگ تایلند بازی خواهد کرد.

لی کی‌جه نخستین بازیکن خارجی است که پس از این اتفاقات، قراردادش را فسخ کرده و در آستانه پیوستن به تیمی جدید قرار می‌گیرد.

