حادثه تلخ برای اسطوره سیتی: مصدومیت عجیب آگوئرو در بازی پیشکسوتان
سرخیو آگوئرو، ستاره محبوب و گلزن تاریخی منچسترسیتی، در جریان یک دیدار دوستانه پیشکسوتان دچار مصدومیتی غیرمنتظره شد.
به گزارش ایلنا، تقابل ستارگان قدیمی ایندپندینته و ریورپلاته در رده سنی بالاتر از 35 سال، آبستن اتفاقی تلخ و دلهرهآور برای ستاره سالهای نه چندان دور فوتبال آرژانتین بود. در شرایطی که حاضران در کمپ ویله انتظار تماشای یک رقابت عادی از برنامههای روتین را میکشیدند، آسیبدیدگی دلخراش سرخیو آگوئرو کام همه را تلخ کرد.
ماشین گلزنی پیشین که پیراهن تیم پیشکسوتان روخو را بر تن داشت، در یک صحنه و بدون اینکه کوچکترین درگیری فیزیکی با یاران حریف داشته باشد، به یکباره نقش بر زمین شد و با چهرهای در هم کشیده، نشان داد که درد شدیدی را تحمل میکند.
تیم امدادی به سرعت برای رسیدگی به وضعیت وی وارد مستطیل سبز شدند، اما شرایط به گونهای بود که او چارهای جز خروج از میدان نداشت؛ صحنهای دلهرهآور که موجی از اضطراب و دغدغه را در چهره یاران خودی و حتی بازیکنان حریف نمایان ساخت.
برای بررسی دقیقتر و ریشهیابی مشکل، این بازیکن فوراً به مرکز درمانی اوتامندی منتقل گردید. متاسفانه خروجی آزمایشات بالینی، شومترین گمانهزنیها را به حقیقت تبدیل کرد و مشخص شد که او دچار پارگی در ناحیه تاندون آشیل پای چپ شده است.
در نهایت، خود این چهره سرشناس با اشتراکگذاری یک کلیپ تصویری در صفحات شخصی خود در فضای مجازی، به طور رسمی این ضایعه تلخ را تایید نمود و از وخامت اوضاع جسمانیاش پرده برداشت.