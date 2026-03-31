وعده غیرمنتظره سرمربی ژاپن برای جام جهانی

به گزارش ایلنا، موریاسو، سرمربی تیم ملی ژاپن ، پیش از دیدار دوستانه مقابل انگلیس در نشست خبری گفت: بازی مقابل انگلیس در ومبلی برای ما بسیار هیجان‌انگیز است. می‌خواهیم با تمام توان بازی کنیم تا تیم را برای جام جهانی آماده کنیم.

او با اشاره به برگزاری بازی در ورزشگاه ومبلی و فروش همه بلیت‌ها گفت: بیش از ۳۰ سال پیش هم در ومبلی حضور داشتم. آن زمان فوتبال ژاپن هنوز فاصله زیادی با سطح جهانی داشت، اما حالا احساس می‌کنم فوتبال ژاپن به جهان نزدیک‌تر شده و خوشحالم که ژاپن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

سرمربی ژاپن درباره هدف‌گذاری برای قهرمانی در جام جهانی گفت: شاید بسیاری ما را تیمی ضعیف‌تر یا شگفتی‌ساز بدانند، اما ما فکر می‌کنیم شانس واقع‌بینانه‌ای برای رسیدن به قهرمانی داریم. انگلیس یکی از مدعیان اصلی قهرمانی است، اما ما هم می‌خواهیم برای قهرمانی تلاش کنیم. مهم این است که هدف بزرگی داشته باشیم.

موریاسو در ادامه صحبت‌ها گفت: وقتی هدف بزرگی داشته باشید، باید تلاش کنید به آن برسید. ژاپن در سال‌های اخیر پیشرفت کرده، به تیمی ثابت در جام جهانی تبدیل شده و حالا باید برای قدم بعدی تلاش کند.

او همچنین با اشاره به تجربه قدیمی و حضور خود در فوتبال انگلیس گفت: سال‌ها پیش مدتی در منچستر یونایتد حضور داشتم و از نزدیک دیدم فوتبال در بالاترین سطح چه استانداردی دارد. حالا می‌خواهیم ببینیم در استانداردهای جام جهانی و بالاترین سطح فوتبال جهان در چه جایگاهی قرار داریم.

موریاسو گفت: دوست دارم احترامم را به گرت ساوت گیت (سرمبی پیشین تیم ملی انگلیس) ابراز کنم که یک سرمربی بزرگ در فوتبال انگلیس است.

سرمربی ژاپن در پایان درباره تیم ملی انگلیس گفت: این تیم از نظر قدرت بدنی، سرعت بازی و کیفیت بازیکنان در سطح بسیار بالایی قرار دارد و بازی مقابل چنین تیمی بهترین آزمون برای تیم ملی ژاپن خواهد بود.

